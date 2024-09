"Yumuşama, diyalog" diyen Özgür Özel'in son icraatı, Erdoğan'a oy veren seçmene "Beyni emcüklenmiş" diyen lümpen bir kadını 30 Ağustos töreninde CHP'nin "onur konuğu" olarak ağırlamak, teşekkür etmek oldu.

Özel her ne kadar "2028'de CHP'nin adayını belirleyecek teknik direktörüm" falan dese de belli ki önüne koyulan ne idüğü belirsiz anketlerle gaza gelmiş durumda. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı'yla görüştüğü için kendisini teslimiyetçilikle suçlayan parti içindeki şahinleri susturmak için seviyesini düşürüyor.

Ne var ki Voltaire pozları kesen Özel'in ifade özgürlüğünü savunmak için bula bula kendisi gibi düşünmeyen insanlara "Beyin ... geçirmişler" diyen bir rüküşü bulması, gelecek için ciddiye alınacak bir siyasi karakter olmadığının son kanıtı.







Hakkındaki skandalları siyasi çıkışlarla bastırmaya çalışan İmamoğlu'nun tarzı ise CHP seçmenini bile bıktırdı. Her gün ayrı bir kimliğe bürünüyor. Bir gün "PKK sizi tükürüğüyle boğar" diye tehditler savuran DEM'li bir militanı makamında ağırlıyor, samimi pozlar veriyor. Ertesi gün ise Ümit Özdağ'dan rol çalıp cuma namazı çıkışı basına "hutbede Atatürk'ün ismini geçirmedi" diyerek imamla didişiyor. "İmamoğlu yarın bir gün AK Parti'den aday olursa şaşırmam" diyen CHP'lilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Bu vasat tabloda Mansur Yavaş itidalli tavrıyla, lüzumsuz tartışmalardan ve şovlardan uzak durmasıyla puan topluyor.

Saraçhane medyasının da, Özel'e çalışan kalemlerin de Mansur Yavaş'ı hedef tahtasına oturtmasının sebebi tam olarak bu.

***

SOSYAL MEDYADA YAŞAYAN BİRİNİN SAĞLIKLI OLMASI MÜMKÜN DEĞİL



Twitter'ı 2009'dan beri kullanıyorum. Pandemiden sonra ise yalnızca yazılarımı paylaşıyorum. Instagram'ı da neredeyse hiç kullanmıyorum.

Çünkü artık bu mecraların çöplüğe döndüğünü, sanal âlemde sağlıklı bir iletişimin imkânsız olduğunu görüyorum. Ne var ki işim icabı buranın gündeminden de tamamen kopmamam gerekiyor. Arada ne olup bitiyor diye girdiğimdiyse moralim bozuluyor.

Böyle bir dünyada mı yaşıyorum, bu insanlara mı yazıyorum diye düşünüp umutsuzluğa kapılıyorum.

Tıpkı cuma gecesi olduğu gibi...

Şöyle bir bakayım dedim, ahaliyi yine ikiye bölünmüş durumda buldum.







Bir yanda Cumhurbaşkanı'na oy veren insanlara ana avrat söven bir adamın tutuklanma görüntülerini alkışlayanlar, öte yanda Atatürkçülere aynı şekilde küfreden birinin ters kelepçe karakola çekilmesini kutlayanlar.

Ne akıl var ne sağduyu. Telefon ekranından dışarıya nefret akıyor.

Kaçış da yok. Zira siyaset dışı gündem de her gün aynı pozlarla bedenlerini sergilemekten sıkılmayan bomboş kadınların ve adamların paylaşımlarından ibaret.

Üstelik öyle bir algoritma var ki, aklı başında, yeni bilgiler öğrenebileceğiniz, başı sonu belli, bir önermesi olan paylaşımların önünüze düşmesi ihtimali çok az.

Bu gayya kuyusunda bana beş on dakika bile fazla geliyor. Yürürken, spor yaparken, hatta otomobil sürerken bile telefondan başını kaldırmayan, gününü bu platformlarda geçiren bir insanın ruhsal olarak sağlıklı olması mümkün değil.

Zombileşmek istemiyorsanız uzak durun.

***

BİR ANTEPLİNİN HANİYE'YLE NE SORUNU OLABİLİR Kİ?



Dün her yerde haberdi. Gaziantep'teki 30 Ağustos anmaları sırasında Hamas'ın geçtiğimiz günlerde İran'da suikasta kurban giden Haniye'nin posteri indirilmiş, "yerine" de Atatürk posteri ve Türk bayrağı asılmış.

"Mesele nedir" diye sordum soruşturdum.

Öncelikle Haniye'nin posteri yaklaşık 1 ay önce asılmış. Posterlerin bulunduğu yer de resmi tören alanı değil. Şehrin ve tören alanının her yerinde de dev Atatürk posterleri ve Türk bayrakları dolu.







Yani Atatürk'le aldatan medyanın ve onlara kaynak olan trollerin iddia ettiği gibi, Haniye'nin posteri ve Filistin halkına destek veren afişler, Atatürk fotoğrafı ve Türk bayrağının "yerine" asılmış değil.

Kaldı ki Tel Aviv'den bahsetmiyoruz.

Emperyalist Batı'ya karşı verilen Türk kurtuluş mücadelesinin en önemli sivil direniş cephelerinden olan, bu nedenle Gazi unvanı alan bir şehir burası. Bugün emperyalizme direnen Filistinlilerin lideri ile Atatürk'ün fotoğraflarının yan yana gelmesi neden kısa devre yapsın ki?

Aklınızı başınızdan bu kadar mı aldılar?

***

DOĞRU MU BU?



"Kâğıthane'de korsan otoparkçılara yönelik uygulama yapan sivil trafik polisleri, değnekçi ve yakınlarının saldırısına uğradı. Polislere saldıran kişiler gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 12, diğerinin ise 7 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı." (Kanal 7).