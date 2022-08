Meral Akşener, vizyona giren son klibinde koruma ordusuyla bir lokantaya dalıp "İşler nasıl, geçinebiliyor musunuz?" diye soruyor.

Esnaf yine "Çok şükür" demesin mi?

Akşener sinirli bir şekilde soruları seriye bağlıyor... İstediği cevabı alamayınca da "Oğlum sana onu mu sorduk?" türünden sokak ağızlarıyla işletme sahibini azarlıyor.

Bir değil iki değil... Akşener hangi ile gitse, kimi çevirip konuşsa kavga ediyor, fırça atıyor, hırçınlaşıyor...

Ruh sağlığı mı bozuk yoksa bu tarzda ısrar etmesi, her defasında antipatikleştiği videolar çekmesi bir stratejinin ürünü mü?

Aklıma İmamoğlu'nun seçim kampanyası geliyor...

O da çarşıda pazarda vatandaşla didiştiği videoları ekibine servis ettiriyordu.

Hükümete yakın medya ise büyük bir iştahla bunların üzerine atlıyor, yayılmasına aracılık ediyor, amaç hasıl oluyordu.

Böylece kimsenin tanımadığı bir ilçe belediye başkanı olmasına rağmen kısa sürede gençler dahil herkesin adını öğrendiği bir figüre dönüşmüştü.

Akşener de aynı yöntemi, Tiktok'ta, Instagram hikâyelerinde yaşayan gençlere bir şekilde ulaşmak için kullanıyor olmalı.

Ama dikkat etsin, ironiden anlamayan nesle şirinlik yapayım derken yumağa dolanıverir.

Baksanıza dün de "Aday olacak mısınız?" diye soran bir vatandaşa verdiği "Kadından imam olamayacağı için cumhurbaşkanı olmayacağım" şeklindeki garip cevabını izah etmek için çırpınıyordu.

Meral Hanım'ın her an öğrencisinin kulağını çekecek ceberut bir öğretmeni andırdığı hallerini sempatik bulma olasılığını ise düşünmek bile istemiyorum tabii.

TRUMP'A FETÖ TAKTİKLERİYLE SALDIRIYORLAR

2024'te gümbür gümbür gelmeye hazırlanan Trump ve Cumhuriyetçi seçmen bir süredir komplolarla, yargının hukuksuz operasyonlarıyla tahrik ediliyor.

Ara seçimler öncesi daha da fütursuzlaştılar...

Geçen gün de Trump'ın evini basan FBI'ın Cincinnati bürosuna bir şüphelinin zorla girmek istediğini, çatışma çıktığını anlatan haberler basına servis edildi.

Saldırgan kaçmayı başarırken, saldırının nedeni ise bilinmezliğini koruyormuş.

"Meczup Redneck"in adı "Alparslan" falan çıkarsa şaşırmayın.

Zira bize çok ama çok tanıdık gelen bu senaryonun yazarları aynı.

ZEYTİNLİ MÜZİK FESTİVALİ'Nİ NİÇİN YASAKLADINIZ?

Balıkesir Burhaniye'de düzenlenecek Zeytinli Rock Festivali son anda kaymakamlık tarafından iptal edilmiş.

Yasak kararının gerekçesi de basında şu şekilde yer aldı:

"Vatandaşlarımız tarafından yapılan yoğun şikâyet ve yakınmalar göz önüne alınarak, kamu güvenliği ve sağlığı, toplumun huzuru, çevrenin korunması amacıyla uygun görülmemiştir."







Senelerdir düzenlenen bir festival bu.

Kamu güvenliğini tehdit edecek bir olay yaşandığını da hatırlamıyorum. Dün bölge sakinlerinden tanıdıklarımı aradım, onlar da aynı şeyi söylüyorlar.

Burası devleti organize olmuş, koskoca bir ülke. Burhaniye de onun bir parçası.

Belediyesi, kaymakamlığı, polisi, zabıtası tedbirini alır, yasaları uygular, şikâyetlere konu olan hususları organizasyonu düzenleyenlere hatırlatır, denetler.

Bence kamu güvenliğini asıl tehdit eden, "yakınmalar göz önüne alınarak" ve "belki bir şey olabilir" paranoyasıyla onca insanın planını, ülkenin moralini bozmak.