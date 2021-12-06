Omicron varyantı korkusu pompalanıyor. Sınırlar kapatılıyor. Kış öncesi dünya bir kez daha olağanüstü hale hazırlanıyor.

Ne var ki yeni varyatın özelliklerinin, virüsün "mevsimsel gribe" dönüştüğünün göstergesi olabileceğine dair açıklamalar da yapılıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Omicron varyantının mevsimsel koronavirüs (HCoV-229E) ile benzer bir genom dizisine sahip olduğunu gösteren çalışmalar olduğunu ve bunun Kovid-19'un "mevsimsel bir hastalığa" dönüşmesinin işareti olabileceğini söylüyor.

Kimileri, bunun pandemin sonuna işaret eden bir veri olduğunu söylüyor...

İyi hoş da ortada yeni bir durum yok ki.

Ta 7 Eylül 2020'de bu köşeden sormuştum:

"DSÖ'nün rakamlarına göre 2019'da sadece gripten ölenlerin sayısı 650 bin kişi! Geçen yıl Türkiye'de ölen 436 bin kişinin yüzde 12.9'u da grip ve benzeri solunum sistemi hastalıkları yüzünden hayatını kaybetti. Yaklaşık 57 bin kişi. Yani günde 156 kişi! Sizce bu senenin istatistiklerinde gripten ölenlerin sayısı kaç olacak? Sıfır mı?"

Dediğim gibi oldu.

Zaten 19 Kasım 2020'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bu senenin mevsimsel gribi Kovid" şeklinde bir açıklama yaptı.

O halde hala "Aceleci olmayalım, izolasyon tebbirlerini gevşetmeyelim" diyenler nereye kadar beklememizi istiyorlar?

Her yıl aşağı yukarı pandemideki kadar can kaybına yol açan "mevsimsel bir hastalığa", başka adlar adlar vererek sürdürülen panik hali ekonomileri tamamen çökertene kadar mı?

Tamam, hergün dünyada 25 bin kişinin ölümüne neden olan açlık pandemisini daha da körükleyen bu olağanüstü halin kimleri ihya ettiğini görüyoruz da...

Peki ya tarihte eşi benzeri görülmemiş küresel manipülasyon nedeniyle işi batan, geliri düşen, özgürlüklerinden olan, psikolojisi bozulan çoğunluğun "gönüllüğüne" ne buyrulur?

Sanki faturtayı ödetecekleri başka kurban var.

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"MEVSİMSEL HASTALIĞIN" İLACI ÖZGÜRLÜK

ABD yaşayan arkadaşım Mustafa Tanyeli geçtiğimiz gün ABD'nin Koronavirüs haritasını paylaştı. Ülkede son 6 hafta itibariyle en düşük kovid vakası ve ölüm istatistiğine sahip eyalet Florida olmuş.

Peki Florida'nın özelliği ne?

Evet, eyalette her şey serbest. Hiçbir izolasyon kısıtlaması yok. Hava güzel... Sahiller, parklar insan ve hayat dolu.

Korona'nın tam böyle ortamları sevdiğini iddia edenler ne düşünüyorlar?

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KILIÇDAROĞLU YIPRATILABİLİR Mİ?

CHP yandaşı gazeteciler içinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin Mitingi'nin Cumhurbaşkanlığı adaylık ilanı olduğunu iddia edenler var.

Kılıçdaroğlu'nun daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimallerinin üzerini örten imalarını hatırlatıyorlar...

Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'in kapısına dayanmak gibi "Guaidovari" çıkışlarının da önemli bir özgüven göstergesi olduğunu söylüyorlar.

Ne var ki CHP, aday konusunda hala isim telaffuz etmemiş olmamalarını "yıpratılma" kaygısıyla izah ediyor. Nitekim Kılıçdaroğlu da 2019 seçimlerinde adaylarını, yıpratılmaması için geç açıklama stratejisi izlediklerini söylemişti.

Anlaşılan o ki yine kendisi aday olmayacak.

Öyle ya, kendisinin yıpranmamış yanı mı kaldı?