Döviz kurundaki hareketlilik nedeniyle erken seçim çağrısı yapan muhalefet "ekonomi başka şeye benzemez" diyor.

Evet, seçmen her şeyden çok cebine bakar.

Ama bu ekonomik gerekçelerle ilk seçimde koşa koşa muhalefete oy verecekleri anlamına gelmiyor.

Metropol'ün yaptığı ankete göre, "muhalefet partilerinin iktidara geldiğinde halkın ekonomik sorunlarını çözebileceğine inananların oranı" geçtiğimiz şubat ayından beri azalıyor.



Ankete göre doların 7.40 olduğu Şubat ayında "muhalefet gelse ekonomik sorunları çözer" diyenlerin oranı yüzde 42'imiş...

Doların 10 TL'ye dayandığı Ekim ayında ise yüzde 38'e kadar düşmüş.

Vatandaş, "Ekonomiyi en iyi kim yönetir" sorusuna da yüzde 38 oranında Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtını vermiş. Cumhurbaşkanının en yakın rakibi ise yüzde 11'le ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Bu tablo açıkça muhalif seçmenin bile ekonomik sorunlarının çözümünü muhalefette görmediğini, bir şey yapılacaksa bunu yine Erdoğan'ın yapacağına inandığını gösteriyor.

Peki ya muhalefet iktidarda olmadıkları halde dolar yükseldikçe değer kaybetmelerini nasıl izah ediyor acaba?

"Haksızlık" olarak mı?

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CEHENNEM BAŞKALARIDIR

Almanya'dan gelen ve emniyet şeridini kullandığı için cezai işlem uygulanan Nejdet Yıldız, İstanbul trafiğinden dert yanmış:

"Böyle bir trafik, böyle bir rezillik olamaz. Önüne gelen emniyet şeridine giriyor. Bu ne insanlık dışı bir şey."

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B..KTAN BİR TARTIŞMA

İstanbul'da metroda vakit geçiren, vapurda yolcularla birlikte seyahat eden oyun meraklısı, ilgiden hafif arsızlaşmış sevimli bir köpek var. Çok meşhur, adı Boji.

Boji, İBB'nin sosyal medya çalışmalarında "İmamoğlu yönetiminde İstanbul'un daha çağdaş bir havaya bürünmesinin" sembollerinden biri olarak kullanılınca kısa sürede "politik" bir "karakter" haline geldi.

Bir kesim, Boji'yle ilgili haberleri, İstanbul'da ulaşım işini Arap saçına çeviren İmamoğlu'nun, "ucuz şirinliklerle" göz boyamasının resmi olarak değerlendirdi.



Diğer kesimse iktidar yandaşlarının "azıcık medeniyete" bile tahammül edemediklerini söylüyor.

Tartışmaya, köpek fobisi, hijyen takıntısı gibi sebeplerle tavır alarak katılanlar da var elbette. Onlar da "Hangi çağdaş Avrupa ülkesinde metroda başı boş köpek dolaşır" diye soruyorlar.

Dün İBB'nin Boji'ye komplo kurulduğu iddiasını ortaya atmasıyla iş iyice derinleşti. Kamuoyuyla paylaşılan videoda bir adam tramvayda cebinden çıkarttığı köpek dışkısını yolcu koltuklarının arkasına yerleştirirken görülüyor.

Videoda tarih bilgisi yer almıyor. Adam kimdir necidir, garip davranışının amacı nedir bilmiyoruz.

Fark etmez...

Hangi sebeple olursa olsun; söylenildiği gibi bir köpeği metrodan attırmak için "b..ktan sahte deliller" üretmişse sağlam sıyırdığına şüphe yok. Tedavi edilmeli.