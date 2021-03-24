Ayasofya Başimamı Mehmet Boynukalın yine gündemde. Bu kez de faizle ilgili attığı şu tweet nedeniyle eleştiri oklarını üzerine çekti.

"Faizin azaltılması ve sonunda tamamen kaldırılması hem İslam'ın hem de aklın gereğidir. Güçlü ekonomilerde faiz % 0-1 arasında. O sebeple faizcilerle mücadele etmek de İslam'ın bir emridir."

Boynukalın'ın konuşması muhalefeti sinirlendiriyor. Ancak hükümet cephesinden de kendisine tepkiler geliyor. Son olarak AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Boynukalın'ı şu sözlerle eleştirdi:

"Sn. Boynukalın, Ayasofya'nın açılışı gibi tarihi bir meydan okumayı gölgede bırakacak bir tavırla sürekli polemiklerin içinde olmanız, Ayasofya için bedel ödeyen herkesi üzmekte! Bir siyasi değil, kardeşiniz olarak bu mecrada/ usulle olmanızın kimseye faydası olmadığı kanaatindeyim."

Geçen gece bir kanalda da bu mevzu ilk gündem olarak tartışılıyordu. Konuklardan biri de Doğu Perinçek'ti.

Programın liberal, solcu ve milliyetçi konukları, "İmam niye konuşuyor" derken, Perinçek "Türkiye'de bir imam korkusu var. Herkes konuşuyor, o da konuşabilir" dedi.



Doğu Bey, "Marx yaşasa İstanbul Sözleşmesi'ni savunurdu. Siz niye böyle yapıyorsunuz" şeklindeki akla ziyan itirazlara rağmen desteğinin "İçerikle değil, fikirleri özgürce ifade etme hakkıyla" ilgili olduğunu tane tane anlattı.

Hatta programın güya özgürlükçü konuklarının, 12 Eylül paşaları gibi "Ama devlet memuru..." itirazlarına da pabuç bırakmadan "ifade özgürlüğünü" amasız savundu.

Kendisine şiddetle katılıyorum.

Gazeteciler, doktorlar ya da Fenerbahçe Başkanı Ali Koç her konuda ahkâm kesecek... Yeri gelince mesleki titrimizle, yeri gelince de vatandaş, birey olarak kadına şiddetten faize kadar her konuda görüşlerimizi açıklayacağız...

Ama işi, halkı dini konularda kutsal kitaplardan referanslarla bilgilendirmek olan imamlar, bu konularda ağzını açınca siyaset yapmakla suçlanacak.

Bu işte bir hata var.

Meseleyi, hepimizin yeni tanıdığı Ayasofya imamı üzerinden değil, haklar ve özgürlükler bağlamında tartışmalıyız diye düşünüyorum.

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KORONA BASINININ AKLI BAŞINA MI GELİYOR?



Pandeminin ilk günlerinden beri genel kabul gören teoriye bilimsel itirazlar getirenleri "komplo teorisyeni" diye küçümseyen korona basınımıza bugünlerde bir haller oluyor.

Toplumda yaratılan korku ve paniğe benzin döken köşe yazarları "Ama özgürlüklerimiz" diye söylenmeye başladılar. "İnsanlar birbirini düşman, tehdit gibi görmeye başladılar" diye yakınıyorlar.



Pasaport almak için aşı olma şartı getirilecek dediğimizde "Yine mi süt akıl" diye akıllarınca kafa bulanlar, şimdi "Gerçek olan bir komplo teorisi, AB pasaport almak için aşıyı şart koşuyor" diye haberler yapıyorlar.

Dün de pandeminin başından beri iktidarı "yetmez ama evet" diyerek daha fazla kapanma için kışkırtan bir mecradaki şu satırlar gözüme çarptı:

"Bakan itiraf etti. Okullar boşuna okuldan olmuş... Eğitimcilerin 'kayıp nesil' uyarıları, okul çağındaki çocukların Kovid-19 için risk grubunda bulunmadığı gibi virüsü yetişkinlere bulaştırarak da vakaların artışına yol açtığı yönünde bir veri olmadığına dair araştırmalara rağmen yüz yüze eğitime ısrarla geçilmemişti."

Ne güzel, akıllarına başlarına gelmiş, zararın neresinden dönülse kârdır diyeceğim de...

Yarın bir gün, pandeminin ilk günlerinden beri akıntıya karşı kürek çekip izolasyon tedbirlerinin işlevini sorgulayan, fatura ağır olur diyen benim gibileri "sessiz kalmakla" suçlarlar diye çekiniyorum.

Zira kendilerini tanıyoruz. Çark hızlarına yetişmek imkânsız.

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'MAVİ VATAN'IN DA TÜRKİYE'NİN DE İNCİSİ ŞIRNAK!



Bilim Kurulumuz, Türkiye'nin özgürlük haritasını güncelledi.

Yeni haritamızda "mavi bayraklı" tek ilimiz Şırnak.



Geçen hafta bölgeyi ziyaretimde sırrının sürü bağışıklığının çalışması olduğunu gördüğüm Şırnak gibi olmak için tüm ülkenin turuncu, kırmızı ilan edilip kapatılmasını hâlâ anlayabilmiş değilim.

Ama Şırnak'ın yükselen değer olmasına seviniyorum.

Dünya size güzel sevgili Şırnaklılar. Özgürlüğünüzün tadını çıkarın.