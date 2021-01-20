Porsiyonlardan otomobillerin motorlarına kadar her şeyi abartmayı seven Amerikalılar, siyasi analizlerinde de ellerini korkak alıştırmıyorlar.

Tıpkı, CNN'in popüler analistlerinden Ronald Brownstein'ın, bugün koltuğu Joe Biden'a resmen devredecek olan Donald Trump'la ilgili şu tespitinde olduğu gibi:

"Trump, İç Savaş'tan bu yana temel uyumunun önündeki en büyük zorlukla karşı karşıya kalan ulusla çalkantılı başkanlığını sona erdiriyor."

Brownstein adı çok önemli değil. O bir prototip. ABD'de siyasetten medyaya, akademiden Hollywood'a suyun başını tutmuş muktedirlerin, mavi kanlıların bir örneği.







Beyefendinin taşlarının yeniden yerine oturmasından dolayı sevindiği sistemi, ABD müesses nizamını da adımız gibi biliyoruz...

İstihbaratının ABD Başkanlarına suikast düzenlediği bir devlet... Vietnam'dan Suriye'ye işgale kalkışmadığı, darbe tertiplemediği, iç savaş çıkartmadığı ülke kalmayan, milyonlarca sivili katleden bir organizasyon.

Ve suikasta kurban giden Kennedy ile yetinmeyip sülalesinin kökünü kazıdıklarından beri zaten fena halde "incinmiş", 9/11 ardındansa kocaman bir korku toplumuna dönüşmüş bir halk...

Bu nedenle, devamlılığın esas olduğu ABD'nin bu kesintisiz sicilde 4 yıllık kısa bir ara anlamına gelen Trump'ın gönderilmesi tek başına yeterli değil.

Gömülmeli de!

Azledilip bir daha aday olmasının, "Patriot Parti"yi kurup Cumhuriyetçileri bölmesinin önü kesilmeli.

Ki, böylece devletin ideolojik aygıtı olarak vazife gören Cumhuriyetçi ve Demokrat partiler arasındaki al gülüm ver gülüm siyaset oyunu sürsün.

Hâlâ Trump'tan hamle bekleyenler de yok değil... Ama son ana kadar ümidini kesmeyen sevgili arkadaşım Cemil Barlas da kabul ettiğine göre sanırım Trump'a şimdilik elveda diyebiliriz.

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TRUMP'IN AFFEDİLEMEZ SUÇLARI!



Trump'ın koltuğunu devretmesine sayılı günler kala apar topar başlatılan azil girişimlerinin gerekçesini biliyoruz... Dünyanın en sıkı korunan binası olan ABD Kongresi'nde düzenlenen kıyafet balosu baskını işte.

Ama bu, Birinci Dünya Savaşı'nın gerekçesi gösterilen, Arşidük Franz Ferdinand'ın aynı gün düzenlenen ikinci suikast girişimiyle öldürülmesi gibi, sırıtan bir bahane.







Küresel merkez medyanın tüm dünyada şeytanlaştırmayı başardığı Trump'ın asıl suçlarıysa gözümüzün önünde:

Mesela göreve gelir gelmez istihbarat servislerinin günlük brifinglerini kesmesi. ABD derin devletine manipülasyona kapalı olduğu ve bildiğini okuyacağı mesajını vermesi...

Mesela, ABD askerlerini eve döndürme vaadiyle harekete geçerek, sistemin üzerine kurulu olduğu karşılıksız dolar egemenliğini sorgulamaya açması...

ABD'nin yanı sıra dünyayı da "demokrasi balosuyla" uyutan CNN'e "fake" medya demesi...

Sosyal demokrat takılan Obama'nın 2008 krizinde yoksul halkın vergileriyle kurtardığı ilaç, yazılım ve finans kartellerine açık savaş ilan etmesi...

Ve daha bir sürü şey...

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EN SAMİMİ VE EĞLENCELİ ABD BAŞKANI



Trump epeyce kişinin sinirini fena bozdu.

Yapılı, sarıya boyalı saçlarıyla...

Cart kravatlarıyla...

Orta sınıfın, beyaz yakalıların tekrar edince kendilerini modern hissettiği politik doğruculuğa prim vermemesiyle...

Kızı yaşındakilerle podyuma çıksa yadırganmayacak Slovenyalı eşinin aksanıyla...







Dünyalar güzeli kızı Ivanka'nın Hollywood yıldızlarını gölgeleyen, "önlenemez" güzelliği ve sempatikliğiyle...

Trump, bohem 'New Yorker'ları, Los Angeles'ın "gâvurlarını" bile beddua seansları düzenleyen şakirtlere çevirdi ama gönülden seveni de çoktu.

Öyle ya, savaş gazilerinden muhafazakârlar güneylilere, siyahlardan Kübalılara kadar 75 milyonun oyunu aldı bu adam.

Kültürel olarak çevrede tutulan ve onun döneminde görünür olan sıradan Amerikalılar, daha önce bir Başkan'a bu kadar inandılar mı, bilmiyorum?

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KAMALA HANIM'IN RENGİ BİRAZ DAHA AÇILDI MI TAMAMDIR



Dünyayı, çekirdek ailesinde bile farklı dinler ve ırklardan insanlar olan Trump'ın ırkçı olduğuna inandıranlar bugünlerde yine alelacele boya badana işine soyundular.

Daha önce Müslüman, Afrikalı, beyaz gölge Hüseyin Barack Obama portresiyle karşımıza çıkmışlardı...







Şimdi de Vouge dergisi, kendi mitinginde ayakta uyuyan Biden'la birlikte ülkeyi yönetecek olan Kamala Harris'i kapağına taşırken ten rengini biraz açmış.

Bayan Harris, kapaklarda bulldog köpeği olarak yer bulan Trump olmadığı için dergiye tepkiler çığ gibiymiş.

Nerede kalmıştık?