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MELİH ALTINOK
İngilizce bilmeden hepinizi ay lav yu

İngilizce bilmeden hepinizi ay lav yu

15.11.2020, Pazar
Yok, kitap tanıtımlı bir pazar yazısı okumayacaksınız.
Ferhan Şensoy'un "tarzanca İngilizce" anlatımlarıyla gülmekten kırıp geçiren "İngilizce Bilmeden Hepinizi I Love You" isimli kitabını yıllar sonra aklıma getiren Belediye Başkanı'mızın son videosu oldu.
Sosyal medyada mutlaka görmüşsünüzdür. Ekrem İmamoğlu İngilizce bir metni prompter'dan okuyarak "birilerine" Türkiye'de demokrasi olmadığını anlatıyor.
Ama ne anlatma...
Hayrettin'in deyimiyle "İngiliççe" Röportajı izlenme rekorları kıran "Taksim Dayı" halt etmiş.
İmamoğlu gerçi Türkçeyi de ilginç bir aksanla (kesinlikle Karadeniz değil) konuşuyor. Ama ajansının, "otoriteryen popülerizm virüsü" gibi ağır kelimelerle donatıp önüne koyduğu metni okuması tek kelimeyle felaket.

***

Elbette herkes şakır şakır İngilizce konuşmak zorunda değil.
Ancak seçim sürecinde yayımlanan özgeçmişine "çok iyi derecede" İngilizce bildiğini yazan birinin hiç olmazsa önüne konan metni okuyabilmesini bekleriz değil mi?
Ya da playback falan yapmasını.
Ama bu kaygı, "ne derler" hassasiyeti, ağzından çıkanın farkında olan, söz söylediklerini ciddiye alan sizin benim gibi sıradan, normal insanların derdi.
Siyasetten medyaya ilgi müptelası olmuş pek çok karakter için, bizleri utandıracak durumlar iletişim stratejisinde kullanılacak bir malzemeden ibaret.
Yoksa Başkan ve ajansı bilmiyor mu bu video yayınlanınca alay konusu olacağını?

***

Elbette biliyor.
Ama skandal olmazsa vasat konuşmalarıyla, seçmenlerinin bile artık "öf" çektiği projeleriyle gündeme gelemeyeceğini, Twitter'da Trend Topic olamayacağını çoktan anladı.
Bu yüzden Murathan Mungan'ın "Bu ülkede her şey olursunuz ama rezil olamazsınız" sözünü bizler gibi bir uyarı olarak değil, tüyo olarak algılıyor. Ve bu "tavsiyeyi", bedeli ne olursa olsun gündemde kalmanın, konuşulmanın, TikTok kuşağının radarına girmenin en kestirme yolu olarak...
Şimdi de ABD'de Biden'ın kazanma ihtimali güçlenmişken, gülmek için bile olsa kimsenin kayıtsız kalamayacağı, elden ele yayacağı bir videoyla okyanus ötesine mesaj veriyor.
Eminim "Mr. Fiçur Tens" İngilizcesiyle "My kiss your hand" mesajı verdiği, "Ben burada emrinize amadeyim" diyerek görev beklediği büyükleri sizden çok gülüyorlardır haline?
Ben gülmüyorum.
Kara kara "Bizim uşak, hemşerimizdir" diye kendisine iltimas geçen Trabzonlu hemşerilerinin ne düşündüğünü merak ediyorum.

*

AHMET KEKEÇ'İ KAYBETTİK

Uzun süredir ağır bir kanser tedavisi gören Ahmet Kekeç'i dün kaybettik. Son günlerde kaptığı koronavirüs de Ahmet Abi'nin zorlu tedavi sürecini daha umutsuz bir hale sokmuştu.
Başta sevgili eşi ve çocukları olmak üzere tüm sevenlerine sabır dilerim.
Türkiye cesur, dürüst, iyi niyetli bir entelektüelini kaybetti. Allah rahmet eylesin.

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