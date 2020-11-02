Ne zaman seçim sürecine girse tümyarın sandıklar kuruluyor. Katılım oranının 2016 seçimlerindekini aşacağı tahmin ediliyor. Hatta 1908'den beri yapılan seçimlerdeki en yüksek katılım bekleniyormuş.Bizim buralarda da nefesler tutuldu. Çünkü ister istemez'ın, küresel merkez medyanın "favori adayı"karşısında,hatırlıyoruz.nasıl da kazan gibikaynamaya başlamıştı. Avrupa ülkeleriningüvenli kentlerinde bile bombalarpatlıyor, OHAL'ler ilan ediliyor, terördalgası esiyordu.Yılbaşı gecesi gerçekleştirilenbu kaotik süreçten Türkiye'de fazlasıylanasibini almıştı. Obama ve onunmirasçısı Hillary'nin,canlarımızı kaybettik. Darbe girişiminebile maruz kaldık.Trump 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturana kadar...O günlerde bu köşede eskideniçin söylenen bir söze atıfta bulunup "" diye yazmıştım.

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Dikkat ederseniz seçimlerin yapıldığı 3 Kasım 2016 tarihini değil, Trump'ın seçildikten ancakolarak gösteriyorum.Çünkü aradan geçen süre de ABD'de seçime dahil. Tıpkı yarınki seçimlerin ardından gireceğimiz süreç gibi...Bu kez şaibe iddialarının odağında "ABD seçim projesi" gereği erken kullanılan oylar olacak. 328 milyon nüfusu olan ülkede,Bu oyların güvenilirliğine ve geçerliğine dair tartışmalarsa şimdiden başlamış durumda.

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Trump kazansa da kaybetse de hukuk yoluyla bir savaşın yaşanacağını tahmin etmek zor değil.Her ne kadar Başkanolsa da ABDmedyasının kayda değer yorumcuları,ihtimalini de gözardı etmiyorlar.Trump "şeklindeki açıklamalarıyla kendinegüvendiğini ve "netleşmenin" dahaerken olacağını söylüyor. Biden seçimgecesi Muharrem İnce gibi "" deme basireti gösterse biletemsilcisi olduğu kesimlerin yapamayacağışey olmadığını da yaşayarak öğrendik.Dolayısıyla,sonlanması içindaha beklememiz gerekecek.Evet, katılıyorum, bitse de gitsek!