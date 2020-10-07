Korona testi pozitif çıkan ABD Başkanı Donald Trump, tedbir amaçlı götürüldüğü hastaneden doktorların kararıyla geçtiğimiz gün taburcu edildi.

O da Walter Reed Askeri Hastanesi'nden çıkar çıkmaz soluğu Beyaz Saray'ın balkonunda aldı. Maskesini çıkardı, dünyaya umut verdi.

Ardından da Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

- Çok iyi hissediyorum! Covid'den korkmayın, hayatınızı domine etmesine izin vermeyin. Virüsü yeneceksiniz.

Trump sadece iki gün süren tedavi sürecinde de yan gelip yatmamış, başkanlık konvoyundaki bir araca atlayıp hastanenin dışında kendisini bekleyen taraftarlarını selamlamıştı.

Yaşı ve kilosu nedeniyle yüksek risk grubunda sayılan bir hasta için oldukça rahat bir tedavi süreci.

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Trump'ın korona testinin pozitif çıkmasını "bilimsel ilahi adalete" bağlayan çevrelerse hüsran içinde.

Bilimsel ilahi adalet ne ola ki diye düşünebilirsiniz? Haklısınız ben de çok düşündüm! Ama Trump'ın izolasyon tedbirlerine karşı başka bir bilimsel tezi savunduğu için başına bunların geldiğini savunan sekülerlerin hezeyanını başka nasıl tarif edebileceğimi bulamadım.

Takip edenleriniz vardır, cuma gecesinden beri ekranlardan "gözlerimize inanmamız" için çırpınıyorlar.

Hele o CNN International'ın halini göreceksiniz...

74 yaşında bir adamın, yakalanan herkesin feci şekilde can vererek öleceğini iddia ettikleri koronayı ağır bir grip gibi ayakta atlatmasını kabullenemiyorlar.

Gazeteciliğin çanına ot tıkayarak yaptıkları beddua seanslarının mesajıysa çok dramatik:

"Trump iyileşmiş görünüyor ama Tanrı'dan ümit kesilmez!"

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Küreselcilerin temsilcisi Demokratlar'ın ve merkez medyanın paniklemesi elbette normal.

Zira en büyük kozları ellerinden kayıp gitmiş gibi görünüyor...

Kasım seçimlerine bir ay kala karşılarında, "felaket senaryosuyla" bizzat yüzleşmiş ve bugünlerde çift maskeyle gezen İngiltere Başbakanı Boris Johson gibi kolay lokma olmayacağını kanıtlamış cesur bir Trump var. "20 yıl önce hissettiğimden daha iyi hissediyorum!" diyen daha kararlı bir rakip...

Üstelik izolasyon tedbirlerini dayatıp kilitlemeye çalıştıkları piyasalar da Trump'ın iyileşmesine anında olumlu tepki verdi. Küresel piyasaların pozitif seyrini devam ettirmesi bekleniyor.

Bakalım şimdi hangi kartla rest çekecekler?

Yine mi demeyin...

Sözünü ettiğimiz ABD iktidar kavgası sıradan bir seçim değil, tıp alanında bile cephelerin açıldığı küresel bir savaş.

Kimsenin tarafsızlık gibi bir lüksü de yok.