Pandeminin başladığı söylenen kış aylarında İngiltere gündelik hayata devam edeceklerini, sıkı izolasyona başvurmayacaklarını açıklayan nadir ülkelerdendi.Ama kontrollü yaşam yerine kontrollü sürü bağışıklığını tercih eden ve bugün her yerde vakalar artarken ölümleri sıfırlayanSebebi nedir bilmiyoruz. İlk dalgada Başbakan Boris Johnson'un ve bazı Kraliyet Ailesi üyelerinin 56 milyonluk ülkedeki herkesten önce hastalığa yakalanmaları olabilir!Bugün turp gibiler. Ama eski Johnson'dan eser yok. Brexit'la ülkesini AB'nin dümen suyundan çıkartıp özgürleştiren ve başına gelmedik kalmayan "asi"oldu.Johnson şimdilerde,her gün yeni bir yasak açıklıyor.İngiliz bilim insanları da geçtiğimiz günlerde, bulunacak koronavirüs aşısınınvesadece semptomları azaltmada etkili olacağını duyurdular.Anlaşılan aşılarınpek bir farkı olmayacak.Zira Karatay da kelle paçanın sihirli değnek olmadığını, hastalığı durdurmayacağını ve önlemlerin kalkmasını sağlamayacağını, sadece bağışıklık sistemimizi güçlendirerek hastalığın semptomlarını azaltacağını söylemişti.

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Olsun. Tüm dünyada Canan Hocalar tavsiye verdi diye linç edilirken, merkez medya tarafındanilan edilirken,hepimize. Eninde sonunda...Zaten bütün kavga gürültü bunun üzerine,Sürekli mutasyona uğrayan bir virüs için, "tam işe yaramayacağını" söyleyerek piyasaya sürdükleri aşılarını yaptırmayanınmesela. Ya da primi artıracaklar. Bağımsız bilim insanları aşıların yan etkilerine dair ciddi tezler ortaya koyarken,. Kim bilir (Bill Gates?) daha neler neler?

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Egemen bilim otoriteleri ve onların dümen suyundaki tıp çevreleri kusura bakmasın!"Aşılanmadık"olarak,hakkında şüphelerimizielbette dile getireceğiz.Üstelik pandeminin başında her türlü bilimsel ve insani itirazı ağzımıza tıkmak için kullanılan "" bahanesinin miadı da doldu.Öyle ya,? Yaşadık, bazen açıkta maske gibitavsiye ederek saçmaladık,ama bitsin artık.On yıl önce ilk kez tanıştığımız ve aşılara rağmen hala yakalandığımız domuz gribi nasıl sıfırlanmadıysa, koronavirüs de artık yaşantımızda olacak.Titreyip kendimize gelmeli, 394 tıp doktoru ve 1340 sağlık çalışanı tarafından yayınlanan şu açık mektuba kulak vermeliyiz:- Belçikalı doktorlar ve sağlık uzmanları olarak, SARS-CoV-2 virüsünün salgınını çevreleyen son aylarda durumun evrimi hakkındaki ciddi endişelerimizi dile getirmek istiyoruz.. Tüm uzmanların herhangi birtemsil edildiği açık bir tartışma istiyoruz. COVID-19'u çevreleyen ilk panikten sonra,bir resim gösteriyor.