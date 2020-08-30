Bir süreliğine çiftliğine organik tarım yapmaya kaçanteselliyi başka yerde arıyorlar.Günlerdir, sosyal medyadave onlardanhallice siyasilerin,gazetecilerin30 Ağustos ZaferBayramı'nın yasaklandığınadair iddialarınıyayıp ağıtlar yakıyorlar.Cumhurbaşkanlığı "Yok öyle bir şey, her zamankinden daha coşkuyla kutlayacağız" diyor. İçişleri Bakanlığı haklı olarak "" diye soruyor...Ama ne fayda... Yönetimin en tepelerinden yapılan açıklamalar bile kesmiyor kendilerini.Az önce baktım, hala'ta, girsen ayrı çıksanayrı dert WhatsApp gruplarındadevam ediyordu.

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Peki, bu nasıl bir ruh halidir?karşı teyakkuzda olmanın arızalarımı? Korkuyu beklerken paranoyaklaşmanınresmi mi?Sebep ne olursa olsun acıklı bir durum olduğu ortada. Öyle ya,kötüye inanmaya meyilli bir ruh hali herkes için katlanılmaz olsa gerek.Oysa söylenip sinirlenmek üzere kafalarını gömdükleri nefret medyalarından azıcık kaldırabilseler...Batı sahillerindeki yazlık sitelerinden çıkıp Ege'ye, karşı kıyıya baksalar...Rahatlayıp, politik reflekslerini hiç olmazsa Portakal kadar unutsalar; içlerine dönüp dışarıda olan biteni seyretseler...Yüzyıl önce işgalci kılığında emperyalistlerin emir erliğini yapan Yunanistan'ın yine tetikçiliğine soyunduğunu... Atina'nın, Doğu Akdeniz'deki diplomatik hamlemize karşılık Eğe'de zaten burnumuzun dibine kadar giren egemenliğini daha da artırma tehdidini düşünseler...Azıcık huzur bulmazlar mı?

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İyi ya da kötü hissetmek bir tercih meselesi...Bir asır önce tanıştığımız "7 düvel" bu kez deniz sınırlarımıza sokulmak isterken, olası bir savaşı yönetecek Gazi Meclis'te üye olduğu halde şimdiden su koyuveren... Ordu Ege'de tatbikata çıkarken, Almanya Başbakanı Merkel'in "mesajınıpaylaşan Aytun Çıray gibi "ulusalcıların" yolundan gitmek de...Bayramınız kutlu olsun.