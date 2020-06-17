Pandemi nedeniyle aylarca süren izolasyon tedbirlerinin tüm dünyada hazirandan itibaren kısmen gevşetilmesiyleNe var ki,hidroksiklorokinden bile eminolamayan bilim çevreleriadları gibi eminler.Hatta vaka sayısındaki küçük artışlarınişareti olduğunu söylüyorlar. Yine insanları korkuya, paniğe sürüklüyorlar.Dünya üzerinde pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri olan Türkiye'de de benzer bir hava oluşmaya başladı.Pandemi gündemi yüzünden çıktıklarıyeniden sokağa çıkma yasaklarından bahsediyorlar.Bu kadar karamsarlığa ne vatandaşın ne de siyasetin kayıtsız kalması mümkün mü?İşte görüyorsunuz, pek çok ilden ardı ardınadair genelgelerin haberleri geliyor.

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Dün deTwitter'dan bizlere şöyle sesleniyordu:"Virüse karşı yürüttüğümüz mücadelede,. Maske takarak, birbirimizi virüsten koruyalım.Virüsle maskesiz mücadele edemeyiz."Sayın Bakana bu kez itirazlarım var.Pandemi sürecinin başından beri vatandaş elinden geldiğince izolasyon tedbirlerine riayet ediyor. HattaBilim Kurulu'nun tavsiyesiyle alınan kısıtlamalara bile uyuyoruz. Zaten ABD'deki, Avrupa'daki kentlerden gelen görüntülerle kıyaslanınca da açık ara disiplinli olduğumuz ortada.Ancak sokakta, bu yaz günlerindesahillerde maske takmanın"sosyal sorumluluk" ilan edilmesi doğrudeğil.Pek çok bilim insanı açık alanda maske takmanın insan sağlığı için ciddi zararları olduğunu söylüyor. Özellikle de yaşı büyük, fiziksel ve ruhsal hastalıkları bulunan kişiler için.Bu durumda, mazereti olanlar ya da başka bilimsel tezleri doğru bulanlar, açık alanda maske takmamalarına, "sorumsuzluklarına"zorunda mı kalacaklar?

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İsteyen elbette sokakta, uyurken, hatta özel otomobilinde tek başınayken bile maskesini takabilir.Ama Bakan Koca'nın söylediği gibi "hattauyarmakBir de sokakta tanımadığımız insanlardanmi alacağız?Öyle ya, bizler pandemi sürecindenPeki, sizSayın Bakan?