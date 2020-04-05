Hepimiz koronavirüs salgınının ne zaman sonlanacağını merak ediyoruz. Anlaşılan o ki virüsün aşısının bulunması ya da yayılarak etkisiz hale gelmesi bir yılı bulacak.

Bu süreçte, hakkında henüz doğru düzgün bir şey bilmediğimiz koronavirüsle ilgili deneyimlerimizi birbirimizle paylaşmamız hayati önemde. Özellikle de hastalığı atlatmış olanların anlattıkları altın değerinde.

Dün onlardan biriyle telefonda konuştum.

İki hafta önce tat ve koku alma hislerini kaybedince şüpheye düşmüş. 184'ü aramış. Kendisine bu şikâyetlerin hastalığa dair tanımlanan belirtiler olmadığı söylenmiş.

Ancak yine de bir hastaneye başvurmuş. Ciğerlerinin filmi çekilmiş ve iltihap olduğu görülmüş. Hastanede gözetim altına alınmış. Yapılan koronavirüs testi de pozitif çıkmış.

İki hafta hastanede kaldıktan sonra durumu hızla iyileşme gösterdiği için taburcu edilmiş. Şu an kendini karantinaya aldığı bir evden çıkmıyor.

Hastalığın solunum cihazına bağlanmadan daha hafif seyrettiği kişiler ve koronavirüs şüphelileri için şu dönemde karantina evlerinin hastanelerden daha sağlıklı olduğunun altını çiziyor. "Yaşınız ilerlemişse, mutlaka evinizde kalın" diye ekliyor.

Bir takım takviyelerin yanı sıra lahana turşusu, sarımsak, bal gibi bağışıklık sistemini kuvvetlendirecek besinleri tükettiğini anlatıyor.

Ara sıra içki içse de nefes darlığı gibi problemler yaşamamasını hayatı boyunca sigara kullanmamasına bağlıyor. Herkese, en azından bu dönemde, sigaradan uzak durmayı şiddetle tavsiye ediyor.

Kendini gayet iyi hissettiğini söylüyor. Morali, neşesi yerinde.

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Bize bilmediğimiz bir şey söyleyin



Dünya Sağlık Örgütü: Hâlâ bilmediğimiz birçok şey var!

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Hangi meslekten daha çok suçlu çıkıyor?



Meclis'teki yeni infaz yasasıyla ilgili tartışmada muhalefet "Hırsızı, katili, tecavüzcüyü bırakacaklar, gazeteciler, siyasetçiler, askerler içeride kalacak" diye itiraz ediyor.

Bu ve benzeri tartışmalarda kimilerinin suç işleyince meslekleriyle, kimilerininse cezaya konu olan eylemleriyle anılmasını anlamıyorum.

Herhalde, hırsızlığın, katilliğin, tecavüzcülüğün gazetecilik, politikacılık ve askerlik gibi profesyonel bir uğraş olduğunu düşünüyorlar.

Haklısınız, onca inanın ölümünden sorumlu olan ve bir kişinin değil tüm ulusun geleceğini çalan FETÖ'cü askere, gazeteciye, siyasetçiye "düşünce suçlusu" diyene eşitlikten falan bahsetmek nafile.

Bu arada Adalet Bakanlığı hükümlülerin meslek gruplarına göre bir sınıflandırmasını yayınlasa da hangi iş kollarından tehlikeli suçlular çıkıyor öğrensek?

Tahminlerinizi alayım?