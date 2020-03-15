Yeni kamusal alanımız sosyal medya herkese ifade alanı yarattığı içintekelini kırdı.Ne var ki kamu yararına ve özgürlükçü bir gelişme gibi görülen bu mecranın oluşumu, beraberindeda getirdi.Gerçek hayatta karşılığı olmayan, olamayacak gündemler, düzmece haberler, spekülasyonlar, yalanlar bu yeni platformdaBu özelliği nedeniyle deyeni araçlarla devam eden çevreleri cezbediyor.Gerçek hâlâ er ya da geç ortaya çıkıyor tabii. Ama ne fayda, istatistikler internettegösteriyor.Ve zaten...Kafalar karıştırılıyor, paranoyalar depreştiriliyor, güvensizlik hissi uyandırılıyor, insanlargirdabına sürükleniyor.

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Sosyal medyanın bu özelliği, yaygınlaştığı geçtiğimiz 10 yılda epeyce iş gördü.Facebook gibi kanallar üzerinden yaygınlaştırılan, komşu coğrafyamızı'na döndürdü. Devrilenyerine geleneskilerine rahmet okutuyorlar. Kimi ülkelerse hepten başsız kalıp daha kötü bir kaosa sürüklendiler.Türkiye de sosyal medya manipülasyonu son sürat devam ettiği ülkelerden.Ne zaman olağanüstü bir durum olsabaşlıyor. Öncesonra ünlülerinin mesaisi başlıyor. Bugünlerde de enerjilerini bir koronavirüs gündeminden alıyorlar.Doğruluğunun kanıtlanıp kanıtlanmaması bir yana, toplumda korku ve panik yaratmak içinyayıyorlar:"İstanbul'da bilmem ne hastanesinde.""Doktorlar konuşmamaları için. Görüntü yokmuş amaSizce,bir çağda, onca ölümün halktan saklanabileceğine inananların

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Ne var ki her şeyin bir taşıma, maruz kalma kapasitesi var.Ben son günlerdegözlemliyorum.FETÖ trollerinin sosyal medyadaki desteğiyle beslenen siyasetçi, gazeteci kılığındakiher zamanki gibi işine devam ediyorlar elbette. Twitter'da yalanı yayıp daha sonra silerek işlevlerini görüyorlar.Ancak vatandaşların çoğunluğu, İdlib'deki provokasyonun ardından başlayan koronavirüs paniğinde,Varoluşunu kaosa ve aşırı tepkilere borçlu olan manipülatörlere prim vermediler.Çoğu zaman bir trolden farklı hareket etmeyen CHP sözcülerinin bugünlerde çıkıp "bakanlıkları" tebrik etmeleri falan, esen bu aklıselim dalganın eseri.Koronavirüs krizinde,pekala sergilenebileceğini ortayakayan iktidarı da unutmamak lazım tabii.