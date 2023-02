Sizce Putin haksız mı?

Türkiye depremlerle sarsılmaya devam ederken dünya da Putin'in konuşmasıyla sarsıldı. Rusya- Ukrayna Savaşı'nın birinci yılında gerçekleştirilen bu konuşma, Rusya sokaklarındaki billboard'lara günler öncesinden asılan afişlerle duyuruldu. Dünya nefesini tutmuş bu konuşmayı bekliyordu. Yeni savaş ilanından tutun da nükleer savaş tehlikesine kadar birçok iddia ortalığa düştü.

Putin'in konuşması tüm dünyada canlı yayınlandı. Putin'i sevenler de nefret edenler de bu konuşmanın tarihi öneme sahip olduğunda ittifak etti.



BATI'NIN MÜTECAVİZLİĞİ

Batı cephesinin mütecavizliklerini ve akıl dışı davranışlarını tek tek sıralayan Putin, ne pahasına olursa olsun bu savaşı kazanacaklarını söyledi.

"Batı, cini şişeden çıkardı" diyen Putin ekledi: "Batı, bölgesel çatışmayı küresel hale getirmek istiyor. Batı, bizimle ekonomik cephede savaşıyor, ancak başarılı olamayacak."

Rus liderin sarsıcı sözleri bunlarla sınırlı değil. ABD ve Avrupa'nın insanlığın tüm varlığını çaldığını söylüyor. Batı elitlerinin amaçlarını gizlemediklerinin altını çizip bir de uyarıda bulunuyor: "Ancak Rusya'yı savaş alanında yenmenin imkânsız olduğunu da anlamıyorlar. Bu nedenle bize karşı giderek daha agresif bilgi saldırıları düzenliyorlar."

Konuşması ise şu sözlerle son buluyor: "Dünyada hiçbir ülkenin yurtdışında ABD kadar çok askeri üssü yoktur. Dünyanın dört bir yanında bunlardan yüzlercesi var."



BİDEN, CEVAP VEREBİLECEK Mİ?

Putin özetle şunu söyledi: Hem ahlaki, hem ekonomik hem de askeri olarak hazırız. Ukrayna halkıyla savaşmadıklarını da ısrarla vurguladı. Ukrayna'nın geleceğinin Batı'nın umurunda olmadığını söyledi. Küresel elitlerin projelerini deşifre etmek için hazırlanmış bir konuşmaydı.

Şimdi ABD Başkanı Biden'ın Putin'e nasıl bir cevap vereceğini merakla bekliyoruz. Ya da verecek bir cevabı var mı?

Evet, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın birinci yılını geride bıraktık. Putin hiç geri adım atmadı. Konuşmasındaki detaylara ve satır aralarına bakarsak geri atacak gibi de görünmüyor.

Tüm dünya ülkelerinin Putin'in konuşmasından çıkaracağı dersler vardır. Şimdi şu soruyu sorma zamanı: Sizce Putin haksız mı?

