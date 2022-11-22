Yakın tarihin en büyük hava harekâtı ertesinde PKK/YPG terör örgütü, Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda bir öğretmen ile 5 yaşındaki bir çocuk yaşamını yitirdi. Türkiye bu saldırılara anında cevap verdi. Şimdi herkesin aklında "Kara harekâtı ne zaman başlayacak?" sorusu var.

Bu soru Katar'dan dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu. Erdoğan, "Kara harekâtı kaçınılmaz ama zamanı belirsiz" dedi. Türkiye'nin içinde bulunduğu ikilem işte bu kara harekâtı ile özetlenebilir.

Çünkü Türkiye'ye karşı eğitilen ve donatılan PKK/PYD, ABD'nin bölgedeki bir çeşit aparatı durumunda. ABD, terör örgütü üzerinden bölgede varlığını korumaya çalışıyor. Türkiye bir kara harekâtı gerçekleştirdiğinde kaçınılmaz şekilde ABD ile karşı karşıya gelecek.

Demeçlerden anlaşıldığı kadarıyla ABD'nin ne bu bölgeden çekilmeye ne de Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı kışkırtmaya dönük davranışlarından vazgeçmeye niyeti var.

Yani kaderin ağları bir şekilde Amerika ile Türkiye'yi günün birinde karşı karşıya getirecek. Düşük de olsa bir ihtimal var: ABD'nin Afganistan'da da olduğu gibi çekilmeye karar vermesi. Ancak bu ihtimal uzak görünüyor.

Bu arada ABD, Ukrayna'yı barışa davet eden açıklamalar yapmaya başladı. Ukrayna'da çamura saplananın Rusya değil, NATO ve ABD olduğu yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı, Avrupa'yı batma noktasına getirdi. Ama Ukrayna'nın komedyen Cumhurbaşkanı Zelenski, barış yapmak gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söylüyor. Anlaşılan son Ukraynalı ölene kadar kendine verilen rolü oynayacak. Zaten yakın gelecekte Amerika'ya kaçmazsa kendisinin de hayatta kalma ihtimali az görünüyor. Zira Rusya'nın çok büyük bir askeri harekâta başlaması an meselesi olarak görülüyor.

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HINCAL'I ÖZLEYECEĞİM



Gazetemizin yazarı ve değerli arkadaşım Hıncal Uluç'u 83 yaşında kaybettik. Hıncal'ı en son hastanede görmüş ve konuşmuştum. Evde geçirdiği talihsiz kaza sonrasında yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir tedavi görüyordu. Tekrar köşesine döneceğini düşünürken ne yazık ki acı haberini aldım. Çok üzgünüm.

Çok çalışkan, çok kararlı uzman bir gazeteciydi. Spor yazıları onu bu alanda öncü yapmıştı. Ayrıca günlük yazılarında siyasetten sanata her alanda düşüncesini açıklardı. Hayat dolu ve yaşamayı çok seven biriydi. Çok özel bir dostumu kaybettim. Hıncal'ı özleyeceğim. Kendisine rahmet diliyorum.