Dugina suikastinin ardında kimler var?

Rusya'da Devlet Başkanı Putin'in beyni olarak bilinen ve Ukrayna savaşının stratejisini yaptığı söylenen Aleksandr Dugin'e yönelik suikast, felaketle sonuçlandı. Dugin'in kızı Darya aracına bindikten sonra marşı çevirince araba infilak etti. Dugin'i hedef alan sabotaj kızını öldürdü.

Sadece Rusya'nın değil tüm dünyanın konuştuğu suikastte araba alev alev yanarken görüntülendi. Hafta içinde de Rusya'nın çeşitli bölgelerinde İHA'lar kullanılarak sabotajlar yapılmıştı. Yani Rusya, Ukrayna ile yaptığı savaşta artık arkadan vurulmaya başlandı. Rusya-Ukrayna arasında başlayan nizami savaş hızla teröre dönüşüyor. Belli ki bu terör dalgasının hedefinde insanların olduğu gibi nükleer santraller de var. Siyasi analistler gidişatın çok tehlikeli bir noktaya doğru gittiğinin altını çiziyor.

Batı cephesi, Rusya'ya karşı askeri cephede kaybettikçe eskiden beri alıştığı terör kartlarını devreye sokuyor. Şimdi gündemde "Rusya'nın buna misillemesi ne olacak?" sorusu var. Bu misilleme beklentisi ile Rusya'nın yapmadığı fakat 'Rusya yaptı' gibi gösterilen nükleer felaketler de yaşayabiliriz. Gerginliğin hızla tırmandığı bir sürece girdik. İnşallah sonu felaketle bitmez.



KURALDIŞILIK FELAKET GETİRİYOR

Türkiye art arda gelen iki korkunç trafik kazası ile yasa boğuldu. Bunlardan birincisi Gaziantep-Nizip yolu üzerinde meydana geldi. Kaza geçiren bir otomobile yardım etmek için giden itfaiyecileri, sağlık ekiplerini, olayı görüntülemeye çalışan iki gazeteciyi, hızla gelen bir otobüsün devrilerek kaza yerine dalması sonucu kaybettik. Bu korkunç kazada 15 kişi yaşamını yitirdi. Sabıkalı otobüsün 5 yıl önce de bir ambulansa bu şekilde çarptığı ortaya çıktı.

Mardin'de de freni patlayan bir TIR kalabalığın arasına daldı. 20 kişi hayatını kaybetti. Türkiye bu trafik kazalarına yasını tutuyor. Yas tutarken bir yandan da sebeplerini anlamaya çalışıyoruz. Aynı anda meydana gelen iki büyük kaza tesadüf olmakla birlikte sistematik bir yanlışın da işareti olabilir. Bu kazalar tüm detaylarıyla araştırılmalıdır. Gaziantep'teki kazaya aşırı hızın, Mardin'deki kazada ise periyodik bakımları yapılmamış bir TIR'ın sebep olduğunu biliyoruz. Araçların fiziki durumu, muayeneleri ve içinde bulunan hız kontrol cihazlarının doğru çalışıp çalışmadığı detaylıca incelenmelidir. Hayatları yollarda geçen otobüs ve TIR şoförlerinin her açıdan sağlık durumları da masaya yatırılmalıdır. Fiziksel ve ruhsal olarak bu şoförler muayene edilmelidir. O kadar yollar otobanlar yapıldı. Alt yapı olarak gayet iyi bir noktadayız. Ancak artık kural dışılıklardan can kaybetmiyor olmamız lazım.

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