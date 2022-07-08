Putin’in ahı Boris’i yıktı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson şu anda başbakan ama Muhafazakâr Parti'nin lideri değil. Muhafazakâr Parti'nin 1920'lerden kalma içtüzüğü, Boris Johnson'a güvensizlik oyu verilip düşürülmesini imkânsız kılıyor. Bu yüzden Boris Johnson parti liderliğini bıraktı ama başbakanlığı bırakmamakta direniyor. Yeni biri göreve başlayana kadar başbakanlığı sürdüreceğini söyledi.

Hatırlanacağı gibi Rusya-Ukrayna Savaşı'nı körükleyen Batılı liderlerin başında Boris Johnson geliyordu. Rusya'ya ambargo ve yaptırımların da öncülüğünü yapan İngiltere'nin milyarlarca sterlin silah yardımında bulunmasıyla Rusya-Ukrayna Savaşı bitmez ve içinden çıkılmaz bir hâl aldı.

Boris Johnson, sürekli Putin'in devrilip gideceğine ilişkin demeçler veriyordu ve fırsat buldukça Kiev'e gidip Zelenski'yle buluşuyordu. Son Madrid Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile samimi pozları dikkat çekip sempati toplayan Johnson, aslında göründüğü gibi biri değil ve bu savaştaki payı büyük. Şimdi Putin'in yerine kendisi devrildi. Sonbaharda başbakanlığın da elinden gideceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Ancak bilinen bir gerçek varsa o da şu ki, Türkiye ile İngiltere Brexit'ten beri ortak çıkarlara sahip. İktidara kim gelirse gelsin bu yakın gelecekte değişecek gibi durmuyor.



ŞİDDETİN SİYASETİ OLMAZ

Konya'da bir hasta tarafından başından vurularak öldürülen doktor için sağlık personeli ayaklandı. Savcılıklar bu direnişlere yasak koydu. RTÜK de bu cinayetle ilgili haberleri yasakladı. Doktorları korumak adına birçok pozitif ayrımcı kanun devreye girdi. Artık doktora şiddetin yasada yeri olduğu gibi bundan sonra doktorlar yaptıkları yanlış tedavinin tazminatından da sorumlu değil.

Bütün bunlar başta Türk Tabipleri Birliği gibi militan örgütleri mutlu etmediği gibi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyu aşırı söylemlerle siyasallaştırıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisini ağır dille eleştiren Kemal Kılıçdaroğlu'na, sözlerinin hem vicdani hem de siyasi ahlaka sığmadığını söyledi. Sonuç olarak şiddet konusu siyaset üstü olmalıdır. Oy konusu kesinlikle yapılmamalıdır. Ayrıca kategorize edilmemelidir. Şiddetin kadını, çocuğu, doktoru olmaz; şiddet şiddettir.



MEVSİMLER KAYIYOR

Bayram tatilinde bütün oteller yüzde 100'e yakın doldu. Ancak tahminlere göre Ege ve Marmara'da bayram günleri hava yağmurlu ve rüzgârlı olacak. Antalya'da ise aşırı sıcaklar geliyor. Anlaşılan yaz, bayramdan sonra gelecek. Küresel ısınma var mı yok mu veya bunun sebebi insanlar mı ayrı bir tartışma konusu ama mevsimlerin kaydığı bir gerçek.

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