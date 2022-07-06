FETÖ’nün Almanya’daki yapılanması

Türk kamuoyu ve siyaseti, PKK gerçeğini çok iyi biliyor. 1984'ten beri 40 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebep olan, sınır güvenliğimizi sürekli tehdit eden PKK'nın, İsveç ve Finlandiya'daki varlığı son dönemde tartışma konusu oldu. Ancak PKK'nın İtalya, Fransa, Belçika ve Almanya başta olmak üzere diğer Avrupa ülkelerindeki örgütlenmeleri de unutulmamalı.

Görmezden gelinen bir konu daha var. O da Fetullahçı Terör Örgütü'nün, en az PKK kadar yaygın, etkili ve güçlü olduğu gerçeği...

Örneğin, Deniz Baykal'ın bir FETÖ kasetiyle tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun getirilmesi acaba kimin organizasyonuydu? Ama bu olayı Kılıçdaroğlu hiç tepki vermeyerek unutturdu.



ÖRÜMCEK AĞI GİBİ SARMIŞLAR

Hürriyet'ten Murat Tosun'un haberine göre, FETÖ'nün Vahdettin Polat isimli bir üyesi, Alman medyasına örgütün bu ülkedeki çalışmalarını anlatmış. Vahdettin Polat'a göre Türkiye'deki önemli devlet kurumlarına sızan FETÖ'cüler kendilerini "hususi hizmet" sorumlusu olarak nitelendiriyorlardı. Bunların çoğu Türkiye'yi terk etti.

Örneğin, 2019'dan beri Almanya'da olan eski emniyet imamı Önder Aytaç isimli terör örgütü üyesi, Almanya'da FETÖ'ye ait 300 dolayında vakıf ve derneğin, 22 tane okulun ve yaklaşık 3000 tane şirketin faaliyette olduğunu açıklamış. Ancak Alman güvenlik makamlarına göre FETÖ, endişe verecek terörist eylemler yapmıyor.



ALTILI MASANIN FETÖ AYAĞI

İran'da Humeyni'nin ne şekilde örgütlenip ülkeyi ele geçirdiğini biliyoruz. Eğer Türkiye'deki 15 Temmuz darbesi gerçekleşseydi hem ülke parçalanacaktı hem de teröristbaşı Fetullah Gülen, Humeyni gibi Türkiye'nin başına geçecekti. Türkiye'den kaçan Fetullah Gülen'in molla takımı şimdi dünyanın dört bir yanına dağılarak Türkiye aleyhindeki faaliyetlerini sürdürüyor.

Demek istediğim şu: Artık uyumayı bırakalım ve altılı masanın ayaklarından birçoğunun aslında FETÖ ayağı olduğunu unutmayalım. Türk demokrasisini ve hukuk devletini en az PKK kadar tehdit eden bu örgüte karşı hepimiz çok daha bilinçli olmalıyız.

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