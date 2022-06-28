Putin’in zafer gezisi mi?

Ukrayna Savaşı başladığından beri Rusya Devlet Başkanı Putin, ilk defa ülke dışına seyahate çıkıyor. Ajansların verdiği bilgiye göre Putin, Tacikistan ile Türkmenistan'a gidecek. Ve Duşanbe'de Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya gelecek.

Türkmenistan ziyaretinde de Hazar Denizi ülkeleri zirvesinde Türkiye, Türkmenistan, İran ve Kazakistan liderleriyle görüşecek. Putin bu ziyaretlerin ertesinde de Moskova'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu kabul edecek.



ASKERİ HEDEFİNE ULAŞTI

Rus silahlı güçlerinin Severodonetsk'i ele geçirmesiyle birlikte Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki askeri hedefine ulaşmış oldu. Putin'in dış ziyaretleri, askeri zaferini ilan etmek olarak görülebilir. Artık Rus ordusunun önünde askeri savunma olmayan bir düzlük var.

Özellikle Odessa'nın işgal edilip edilmeyeceği henüz belli değil. Ancak görünen bir gerçek var. Batı veya diğer adıyla NATO cephesi, Rusya'nın canını yakmak için elinden geleni yapmaya devam ettiği müddetçe Putin de Ukrayna'da operasyonları durduracak gibi görünmüyor.

Şu ana kadar gerek askeri gerekse ekonomik olarak ellerinden geleni artlarına koymadılar. Yani Rusya'nın ve Putin'in daha fazla kaybedecek bir şeyi yok. Acıklı ama bu maceranın sonunda Ukrayna diye bir devlet kalmayabilir.



AVRUPA ALARM VERİYOR

Bu arada Putin'siz G7 zirvesinde buluşan liderler, muhtemelen ilkokul günlerini hatırladılar. Zirve boyunca Putin'le yoğun dalga geçmişler ve aşağılamışlar. Ve Rusya'ya uygulayacakları yeni yaptırımları konuşmuşlar.

Benim merak ettiğim ise bu yaptırımları uyguladıkça kendi ülkelerinin battığını kimsenin söyleyip söylemediği. Başta Avrupa olmak üzere bütün dünya ekonomileri alarm veriyor. Enflasyonda son 50 yılın rekorları kırılırken kıtlık ve açlık tehlikeleri kapıda bekliyor.

Bu krizin derinleşmesinin tek sebebi ise Batı cephesinin Rusya'ya koyduğu sözde ambargolar. Ne yazık ki "Gelişmiş Yedi"deki (G7) liderlerin kafaları bu durumu anlayacak kadar gelişmemiş.

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