Yangında sabotaj ihtimali

Marmaris'teki orman yangını içimizi de yakıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yangının bir kundaklama olabileceğini ima etti ve ellerinde kimlik bilgileri olduğunu söyledi. Dahası, bir kişinin gözaltına alındığı ve suçunu itiraf ettiği belirtiliyor. Tabii her felakette olduğu gibi bu yangın da siyasi malzeme konusu yapılmaya çalışılıyor. Mesela, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Helikopter yok" diye yakınırken üzerinden geçen yangın söndürme helikopteri görüntüleri dün sosyal medyanın eğlence konusu oldu.

Eğer bu kundakçılar "PKK'lı çıkarlarsa" sanırım Kemal Kılıçdaroğlu daha da zor durumda kalacak. Zaten Meclis'teki tezkere oylamasında HDP ile aynı tavrı alan CHP, kendi ulusalcı tabanı tarafından topa tutuluyordu. Bakalım geçmişte olduğu gibi bu yangını da PKK'lılar çıkarmışsa CHP'liler nasıl bir tavır sergileyecek?



TÜRKİYE'DEN DİPLOMASİ ATAĞI

Türkiye, dünyanın en önemli diplomasi merkezlerinden biri oldu. Dün önce İngiltere'nin Dışişleri ve Savunma Bakanları geldi. Arkasından İsrail Dışişleri Bakanı, Ankara'yı ziyaret etti. Bilindiği gibi çarşamba akşamı da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, Ankara'daydı.

Özellikle İsrail Dışişleri Bakanı'nın ziyareti çok önemseniyor. Çünkü 14 seneden beri ilk defa İsrail ile Türkiye arasında bu düzeyde bir temas yapıldı. Daha önce İsrail Cumhurbaşkanı, Türkiye'yi ziyaret etti ama cumhurbaşkanlığı İsrail'de sembolik bir pozisyon. Şimdi belli ki teknik temaslar yapılacak.

Tabii bunun yanında İsrail'de siyasi istikrarsızlık sürüyor. Mevcut hükümet her an değişebilir. Ancak yine de devlet bazında Türkiye ile İsrail'in kurduğu yeni ilişkilerin kalıcı olacağını tahmin ediyorum.



ŞİMDİ İSVEÇ DÜŞÜNSÜN

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye terörle mücadelede kilit rol oynuyor" şeklinde bir açıklama yaptı. Genel Sekreter'in bu açıklaması, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'ya uyguladığı vetonun haklılığını teyit etmiş oldu. Stoltenberg, uzun süredir Türkiye hakkında makul bir çizgi izliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la sıcak ilişki sürdüren Stoltenberg, çoğu zaman Türkiye'nin yanında açıklamalar yapıyor.

Şimdi gözler NATO'nun sonbaharda yapacağı toplantıya çevrildi. Önümüzdeki NATO toplantısında Türkiye'nin vetosuna artık kesin gözüyle bakılıyor. Bundan sonra ne mi olacak? Bunu da devlet televizyonunu PKK/YPG elebaşı Mazlum Abdi'ye açan İsveç düşünsün.



MAGAZİNSİZ KALMAYALIM

Türkiye'de diplomasi ve savaş dışında da ilginç şeyler oluyor. Mesela, Seda Sayan ve eşi Çağlar Ökten magazin edebiyatına yepyeni bir boyut kazandırdı. Birlikte estetik ameliyatı olan çift, ameliyat sonrası verdikleri pozlarla dünyada bir ilki gerçekleştirdiler. Tabii fotoğrafların basına yansımasıyla birlikte sosyal medyada inanılmaz bir yorum trafiği yaşandı.

Magazin dünyası şimdi estetik ameliyatın sonuçlarını bekliyor. Umarım birbirlerinin yeni hallerinden memnun kalmışlardır. Keşke dünyamızın tek sorunu Seda Sayan ve eşinin estetik ameliyatı olsaydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

