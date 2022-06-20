Tarımda önemli projeler

Pandemide kırılan tedarik zinciri, Rusya- Ukrayna savaşının ardından küresel açlık sorununa dönüştü. Dünya kıtlık tehlikesini konuşurken bu konuda Türkiye'nin durumu hiç fena değil. En azından yakın gelecekte böyle bir risk görünmüyor. Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, arkadaşımız Dilek Güngör'e konuşmuş. Bakan Kirişçi, kullanılmayan tarım alanları konusu başta olmak üzere projelerini hayata geçirebilirse, tarımda kendi kendine yeten sayılı ülkelerin başında yer alabiliriz. Gıda enflasyonunun önüne geçmemiz için üretimden başka çaremiz de görünmüyor. Sadece tarımda değil enerji kaynakları konusunda da Türkiye'nin durumu iyi. Bir enerji yolu olmasının yanında yeni bulunan doğal kaynaklar da devreye girmek üzere.



BAŞ DÖNDÜREN DİPLOMASİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde iki önemli görüşme var. Birincisi çarşamba günü Türkiye'ye gelecek olan Suudi Arabistan Velihatı Muhammed Bin Selman'ın yapacağı ziyaret.

İkincisi de ay sonunda İspanya'daki NATO zirvesinde Erdoğan'ın, İsveç ve Finlandiya'yı veto etmesinin nedenlerini ve ayrıca Yunanistan'ın mütecaviz davranışlarının delillerini anlatacağı toplantı. İç politikada birçok önemli mesele ile uğraşan Erdoğan, uluslararası diplomasiyi de başarılı şekilde yürütüyor. Dünya hızla şekillenirken Türkiye bu şartlara uyum göstermek için elinden geleni yapıyor. Bütün ülkelerle kurduğu eşit ve kendi çıkarlarına dayalı ilişkilerini hızlı ilerletiyor. Askeri açıdan güçlü olmak için girdiğimiz yeni dönemin gereklerinin başında diplomasideki başarı geliyor. Bu konuda da Türkiye tam gaz ilerliyor.

Yani Türkiye'nin hep iç politikada hem de uluslararası diplomaside önemli meseleleri var. Gönül isterdi ki muhalefet de Erdoğan gibi bu konuları dert edinsin.



İSRAİL'İN MİSİLLEME KORKUSU

Bu arada İsrail, güçlü bir albayın öldürülmesi üzerine İran'ın İsraillilere misilleme yapacağından korkuyor. Bu nedenle Türkiye'deki İsrail vatandaşlarının ülkelerine dönmeleri için çağrı yapıldı. Türkiye yeni bir turizim sezonuna girerken, birileri sürekli Türkiye'nin huzurlu olmadığına dair kötü haberler yayıyor. Yani yaşadığımız bu yeni dönemde ticaret savaşları da bel altına inmiş durumda.



DÜNYA KRİZDEN ÇIKABİLİR Mİ?

St. Petersburg'da bir konferansta konuşan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Eğer uluslararası engeller bu düzeyde sürerse dünyanın ekonomik krizden çıkması mümkün olmayacak" dedi.

Venezuella Cumhurbaşkanı Yardımcısı da "Rusya'ya yapılan yaptırımlar artık akıl çizgisini aştı, dünyadaki ekonomik problemlere bu yapıda önlenmesi mümkün değil" dedi. Tam bunları okurken önüme, Ankara Mamak'da eşiyle tartışan bir hanımın evini yakma haberi düştü. Özellikle Avrupa'nın Rusya'ya karşı tavırlarını evini yakan bu hanıma benzetiyorum. Ambargo koydukça batıyorlar. Neyse ki itfaiye Mamak'daki yangını söndürmüş. Bakalım Avrupa evindeki yangını söndürebilecek mi?

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