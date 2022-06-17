TÜSİAD'ın hayalindekinın seçildiğizaman yapacağı icraatlar belli oldu. 6ayağı dışında 2 gizli ayağı olan bu masa, cumhurbaşkanlığıiçin isim aramaya devam ediyor.Kulislere sızan haberlere göre o aday seçilirseçilmez yapılacak icraatlar şöyle: (Evetbiraz ironi dozu yüksek bir yazı oldu ama inanınellerine fırsat geçse bunları hayata geçirirler.Günümüzde "Bu kadarını da yapamazlar"dediğimiz her şey TÜSİAD ile 6+1'li masaiktidarında teker teker gerçeğe dönüşebilir.)6'lı masanın cumhurbaşkanı, İsveçve Finlandiya'ya koyulan vetoyu çekecek,Ankara'daki büyükelçileri de yüksek danışmanolarak dışişlerinde görevlendirecek.Ayasofya tekrar kiliseye dönüştürülecek.Bu tören için Yunanistan BaşbakanıMiçotakis de davet edilecek.Silahlandırılan Yunan adalarınaTürkiye'den silah bağışı yapılacak. Özellikleinsansız hava araçları hediye edilecek.TSK, Suriye ve Irak'taki bütün bölgelerdençekilecek.ABD Büyükelçisi, cumhurbaşkanı başdanışmanıolarak atacak. Bütün kritik konulardaona danışılacak.Rusya'ya uygulanan yaptırımlaraTürkiye de katılacak ve Rusya'nın Türkiye'denesi varsa el konulacak.FETÖ'ye iade-i itibar yapılacak vebütün darbeciler göreve getirilecek.İstanbul Havalimanı'nın adı AtatürkHavalimanı olarak değiştirilecek ve karıştırılmamasıiçin eski Atatürk Havalimanı'nın adıda Mustafa Kemal Havalimanı olacak.S-400'ler depoya kaldırılacak.Nükleer santral inşaatı acilen durdurulacak.Bir Kürt devleti kurulması için gerekendestek ve coğrafya verilecek.Faizler maksimize edilip banker dönemiyeniden canlandırılacak.Erdoğan'la arası kötü olan liderlerTürkiye'ye davet edilecek. Mesela BeşarEsad ve eşi, TÜSİAD Başkanı tarafındanSavarona'da ağırlanacak.Tayyip Erdoğan'ı hatırlatan tüm eserlerbirer birer yok edilecek.Başörtüsü yasaklanacak, 8 yılık kesintisizeğitim ve katsayı adaletsizliği yeniden hortlatılacak.Marmaray tarihe "Ecevit yaptı" olarakyazılacak.Bu liste böyle uzar gider. Başta da söylediğim gibi, bugün şaka olarak altını çizdiğimiz bu maddeler, bunlara fırsat verilirse 1-2 yıl sonra gerçek olarak karşımıza çıkabilir.Ancak şaka bir yana CumhurbaşkanıTÜSİAD'a çok sert tepki gösteripdedi. Yani özetlersek, zaman geçtikçe yerli ve milli sermayenin önemi daha açık biçimde ortaya çıkıyor.