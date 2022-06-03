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Haberler Mehmet Barlas Türkiye’nin dostu kim, düşmanı kim?
MEHMET BARLAS
Türkiye’nin dostu kim, düşmanı kim?

Türkiye’nin dostu kim, düşmanı kim?

03.06.2022, Cuma
Türkçemizdeki bazı kavramları dış politikaya uyarlamak çok kolay değil. Mesela dost, mesela müttefik, mesela düşman, mesela rakip...

ABD GERÇEKTEN DOSTUMUZ MU?
Şu anda en büyük müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri. Aynı zamanda en büyük rakibimiz yine Amerika Birleşik Devletleri. Ve Amerika Birleşik Devletleri, bir açıdan en büyük düşmanımız da. Son olayı izlemişsinizdir. Türkiye, Suriye'nin kuzeyindeki devlet oluşumuna karşı hazırlıklara başlarken ABD Dışişleri Bakanı, "Türkiye'nin Suriye'de bir harekâtta bulunma bölgenin barışını ve istikrarını tehdit eder" dedi. Aynı şekilde PKK ve PYD'nin Amerika tarafından fonlandığı biliniyor. Ve biz Amerika ile müttefikiz.

YUNANİSTAN NEDEN SİLAHLANIYOR?
Bu garip durumu bir de Türkiye, Yunanistan, Almanya üzerinden değerlendirelim. Önceki gün Almanya Dışişleri Sözcüsü, Türkiye'nin Yunanistan'ı kışkırtmaması gerektiğini söyledi. Biliyorsunuz geçen hafta da Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Amerikan Kongresi'nde konuşup Türkiye'nin ciddi bir tehlike olduğunu söylemişti.
Yunanistan gırtlağına kadar borçlu olmasına rağmen Türkiye'ye karşı kullanmak üzere F-35 savaş uçaklarından satın almak istiyor. Yunanistan ile Türkiye hem NATO müttefiki hem de Ege Denizi'nin iki dost ülkesi. Çıkın bakalım çıkabiliyorsanız işin içinden.

RUSYA MÜTTEFİKİMİZ DEĞİL AMA
Bir de bu durumu Rusya'yla değerlendirelim. Kâğıt üstünde Rusya bizim düşmanımız. Üstelik sadece bizim değil, üyesi olduğumuz NATO'nun asıl düşmanı. Gerçeklere gelince Türkiye, hayati olan hava savunmasını Rus yapımı S-400'lerle yapıyor. Ayrıca Türkiye'nin ilk nükleer reaktörü, Akkuyu'da Ruslar tarafından yapılıyor. Peki buradan sormak gerekiyor: Hangisi dost hangisi düşman?

ERDOĞAN HANGİSİYLE UĞRAŞSIN
Bütün bu durumları gözden geçirdikten sonra ya Türkçe'deki kelimeleri değiştirmeliyiz ya da dostlarımız ve düşmanlarımızı doğru saptamalıyız. Açıkçası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Allah kolaylık versin. İsveç'le mi uğraşacak, Finlandiya'yla mı uğraşacak, Yunanistan'la mı uğraşacak veya bütün bunları bir kenara koyup Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği "zillet ittifakıyla" mı uğraşacak? Erdoğan'ın işi gerçekten zor.
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