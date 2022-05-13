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Haberler Mehmet Barlas Finlandiya NATO’ya başvurdu
MEHMET BARLAS
Finlandiya NATO’ya başvurdu

Finlandiya NATO’ya başvurdu

13.05.2022, Cuma
Ukrayna-Rusya Savaşı, Karadeniz hâkimiyetine kilitlendi. Dün Rusya, Ukrayna'nın Karadeniz kıyılarını ve iki tane ufak adayı bombaladı.

DÜNYA EKONOMİSİ DİPTE
Rusya'nın Odessa'yı işgal edip etmeyeceği hâlâ bilinmiyor. Ukrayna'da bombalar patladıkça dünya ekonomisi de dibe doğru gidiyor.
Dünyanın en değerli şirketi olarak bilinen Apple'ın değeri, Suudi Arabistan'ın petrol şirketi Aramco'nun altına düştü. "Fosil yakıt devri bitti" falan derken dünyanın en değerli şirketi artık Aramco.

FİNLANDİYA'DAN TEHLİKELİ HAMLE
İngiltere ile İsveç bir anlaşma imzaladı. Buna göre İsveç'e bir saldırı halinde İngiltere aktif destekte bulunacak. Bu anlaşmadan rahatsız olan Finlandiya, NATO'ya üyelik için yeniden başvurdu.
Kremlin Basın Sözcüsü Peskov, Finlandiya'nın NATO'ya girmesinin Rusya için "kesin" bir tehdit oluşturduğunu söyledi, "NATO'nun genişlemesi ve ittifakın sınırlarımıza yaklaşması, dünyayı ve kıtamızı daha istikrarlı ve güvenli kılmıyor" dedi.
Bir ülkenin NATO'ya katılması için Türkiye dahil tüm ülkelerin onayının olması gerektiğini unutmamamız lazım. Böyle bir durum yaşanırsa Türkiye'nin tavrı çok kritik olacak.
Bu arada Avrupa ülkeleri, Rusya'ya sürekli yeni yaptırımları devreye sokuyor. Son olarak Putin'in kız arkadaşı olduğu söylenen gösteri sanatçısının Avrupa'daki mallarına el koyuldu. Bilindiği gibi Putin'in bu kadından iki çocuğu var.

K.KORE'DE BİR KOVİD VAKASI
Uzakdoğu'da ise ne olduğunu anlamak çok zor. Akıldışı önlemlerle evlere hapsedilen Şanghaylılardan sonra dün Kuzey Kore de sınırlarını dünyaya kapattı ve ülkede olağanüstü hal ilan edildi. Sebep, ülkede bir tane Kovid hastası görülmesi.
Görüldüğü gibi dünya hızla bir kaosa sürükleniyor. Bu kaosun kontrollü bir kaos mu yoksa sahici bir kaos mu olduğunu yaşayarak göreceğiz.
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