Amerika’da ara seçim

Dünya politikasına yön veren iki olay var. Birincisi, tabii ki Rusya- Ukrayna Savaşı. İkincisi de Kovid salgını.

Kovid salgını bazı ülkeler için bir hastalıktan öteye utanç kaynağı oldu. Örneğin, şu anda Şanghay'daki salgın önlemleri Çin için bir utanç kaynağı. Bu konuda yazı yazılması, konuşulması yasak. Ve Şanghay'da insanların sosyalleşmeleri adeta imkânsız.



CUMHURİYETÇİLER ÖNDE

Amerika'da da salgınla ilgili gelişmeler var. Mesela, aşı şirketlerinin deney sonuçlarını sakladıkları mahkeme kararıyla ortaya çıktı. Ancak şu anda gündemde ara seçim var. Başkan Biden'ın ara seçim dolayısıyla Ukrayna'ya komşu ülkeleri ziyaret etmesi bekleniyor.

Bu arada Trump yanlısı Cumhuriyetçiler'in ara seçimlerde hissedilir ağırlığa sahip olacağı tahmin ediliyor.



RUSYA, SAVAŞI UNUTTURUYOR

Ukrayna'ya gelince; Rusların saldırıları bütün gücüyle devam ediyor. İlgi çekici olan durum ise dün dolaştığım Rus kanallarının hiçbirinde Ukrayna Savaşı'ndan haber yoktu. Sanki böyle olay yokmuş gibiydi.

Zaten Rusya yaşanana "savaş" değil, "özel askeri operasyon" diyor.

Buna karşılık dünyanın bütün haber kanallarında savaş haberleri bir numaradaydı ve Mariupol'deki sivillerin durumu herkesin uğraş konusuydu.



İTTİFAKIN HÂLÂ ADAYI YOK

Türkiye'de siyaset özellikle muhalefete cumhurbaşkanı adayı seçimi kargaşasıyla devam ediyor. Kulis haberlerine göre Kılıçdaroğlu aday olursa bunu İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kabul etmeyeceği söyleniyor. Kimin adaylığını herkesin kabul edeceği ise henüz belli değil.

Muhalefet cephesinde kafaları en fazla karıştıran durum, önüne gelenin yeni parti kurup oyları bölmesi. Örneğin, DEVA veya Gelecek denen partilerin oy tabanının % 1'in altında olduğu söyleniyor.



AK PARTİ SEÇMENLE BULUŞMALI

Bu bakımdan AK Parti hâlâ çok avantajlı, ancak tıpkı yolun başında olduğu gibi AK Parti kadrolarının seçmenle doğrudan ilişkiye geçmesi bekleniyor. MKYK üyeleri ve milletvekillerinin bayramdan önce seçim bölgelerine giderek seçmenle kucaklaşması oldukça önemliydi.

Ayrıca bakanların çoğunun isimleri hatırlarda değil. Bazı bakanların daha çok ön planda olmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın omuzlarındaki yükü hafifletmeleri gerekiyor.

Bu da çözülmesi gereken başka bir konu.

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