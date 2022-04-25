Ukrayna-Rusya savaşında kafalar karışık

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş özellikle bölgemizdeki komşu ülkelerde farklı kamplaşmalara sebep oluyor.



BULGARİSTAN İKİYE BÖLÜNDÜ

Mesela Bulgaristan'da iktidarı oluşturan koalisyon partilerinin yarısı Rusya ile arayı açmanın doğru olmadığını düşünürken diğerleri ise Rusya'ya silah yardımı yapmayı ve Batı ülkelerinin desteğine katkı vermek istiyor. Bu ayrışma aslında dünyadaki tüm ülkelerin gündeminde. Ve ayrışma her yerde derinleşsin diye de küresel güçler ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski elinden geleni yapıyor. Mesela Zelenski, Amerikan ve İngiliz dışişleri bakanlarının Kiev'de toplanacakları duyurdu. Ancak neyse ki bu kimse tarafından doğrulanmadı ve olay çok riskli görülerek tartışmaya açıldı.



İRAN SİLAH GÖNDERDİ Mİ?

Benzer bir durum Rusya ile arası iyi olan İran'ın arasını açmak için de yaşandı. Ancak Tahran'daki Rus Büyükelçiliği İran'ın Ukrayna'ya silah gönderdiği iddialarını yalanladı.



BİSİKLET YOLLARI KALDIRILIYOR MU?

İstanbul'a gelirsek tartışma konusu trafik. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'Bisiklet yollarından bazılarını ana arterlere eklemeye çalışacağım' dediği için tartışmalara sebep oldu. Uygulamanın zaten yapıldığı Bağdat Caddesi'nde az sayıda bisiklet haricinde o yolun sürekli motorlu kuryeler tarafından kullanıldığı söyleniyor. Cadde'de trafik ise daha da sıkışmış. Çünkü asıl yol daralmış. Zaten motosikletlerin kuralsızlığı İstanbul için başlı başına bir sorun.



JAPONYA'DAN ÜZÜCÜ HABER

Üzücü ve kafa kurcalayıcı bir haber de Japonya'dan geldi. Önceki gün Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında turistleri taşıyan bir tekne kayboldu. Yolculardan 10'unun cesedine ulaşıldı. Ancak olayın meydana geliş şekli ise hala anlaşılamadı. Gizemin çözülmesini merakla bekliyoruz.

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