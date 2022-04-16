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Haberler Mehmet Barlas Twitter satılıyor
MEHMET BARLAS
Twitter satılıyor

Twitter satılıyor

16.04.2022, Cumartesi
Rusya'nın Karadeniz'deki zırhlısı Moskova batırıldı. Moskova, 510 kişilik mürettebatıyla Karadeniz'de ün salmıştı.
Köhne bir teknolojiye sahip olmasına rağmen Rus ordusunun amiral gemisiydi.

RUSYA'YA ÖNEMLİ DARBE
Sahada yürüyen savaşı çok etkilememekle birlikte, medyada yürüyen psikolojik savaş açısından Rusya bir gol yemiş oldu. Dilerim bu durum Ukrayna'nın doğusunda yoğunlaşan savaştaki insani hassasiyetleri bitirmez.
Rusya'nın bu konuda nasıl bir misilleme yapacağı merak konusu. Rusya kendi sınırları içinde saldırılar olursa Ukrayna'nın karar merkezlerini, yani siyasi iradeyi vuracağını belirtmişti.
Moskova'nın batırılması bakalım o kapsamda bir saldırı olarak mı algılanacak? Nitekim Rusya'dan yapılan açıklamaya göre, Kiev kentini hedef alan füze saldırıları artacakmış.

FRANSA'DA KİM KAZANACAK?
Fransa'da ise Macron'un rakibi Le Pen seçimi kazanırsa Fransa'yı NATO'nun askeri kanadından çıkartıp Rusya ile daha iyi ilişkiler kuracağını söyledi.
Böylece Le Pen'in neden ırkçı, faşist, aşırı uç falan gibi sıfatlarla damgalandığı da anlaşılmış oldu.
Küresel masalın dışına kim çıkarsa en berbat kişi o olur.

ELON MUSK'TAN BÜYÜK TEKLİF
Amerika'ya gelirsek, uzaylı işadamı Elon Musk şu an yüzde 9'una sahip olduğu Twitter'ın tamamını satın almak için 43 milyar dolar teklif etti. Bu teklif Amerika'nın yerleşik düzeninde büyük panik yarattı.
Twitter, Amerikan Başkanı Donald Trump dahil olmak üzere ana akım medyanın söylemiyle ters düşen herkesi sansürleme alışkanlığı oluşturmuştu.
Eğer Elon Musk ele geçirmeyi başarabilirse Twitter, onun uzaya yolladığı internet uydularıyla birlikte tüm dünya için tamamen özgür bir iletişim platformu haline gelecek. Bakalım yerleşik düzen, Twitter'ı elinde tutmayı becerebilecek mi? Heyecanla takip ediyoruz.

İSRAİL, GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR
Bayram yaklaştıkça İsrail'de gerilim tırmanıyor. İsrail polisi, sabaha karşı Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi, toplam 7 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi de yaralandı.
İktidar değişikliğine rağmen İsrail, bölgedeki huzursuzluğun odağı olmaya devam ediyor.
Daha barışçıl bir dünya şimdilik ufukta bile görünmüyor.
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