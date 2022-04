Putin’in kızları yaptırım listesinde

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik sonunda Putin'in kızlarına yansıdı.

Amerikan basınında çıkan haberlere göre yaptırımların hedefi bundan sonra Putin'in 30'lu yaşlardaki kızlarına yönelik olacak.

Ancak Batı Bloku yaptığı bu yaptırımların en çok kendilerini vurduğunu henüz idrak edemedi.



KRİZ KİME YARIYOR?

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginlik de nedense bir türlü bitmiyor. Rus bombardımanları Ukrayna'da büyük zararlara sebep oluyor.

Acaba uzun vadede Rusya, Ukrayna'yı gözden mi çıkardı?

Acaba Rusya'nın nihai askeri hedefi nedir?

Veya kriz uzadıkça bu en çok kime yarıyor?

Bütün bu soruların cevapları Putin'de gizli.



YENİ SİSTEMDEN DÖNÜLEMEZ

Bizim kamuoyuna gelirsek, biz dış politikayla fazla ilgili değiliz. Daha çok siyasi çekişmeler ve düşünülen anayasal değişiklikler kamuoyunun ilgisini çekiyor.

Bunlar arasında muhalefetin en çok kaşıdığı konu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni Erdoğan'ın kişiliği temsil ediyor.

Son zamanlarda Türkiye'nin konumuna ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi dünya liderleriyle görüştüğüne bakılırsa muhalefetin kaşıdığı bu konunun toplumda çok fazla karşılığı olmayacağı anlaşılıyor.

Yani artık Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye için değişmez bir model.



MUHALEFETİN ANTİPATİKLİĞİ

28 Şubat'ta açıklanan muhalefetin altı koltuklu koalisyon önerisi ise toplumda hiçbir heyecan yaratmadı ve antipati oluşturdu. Masada HDP'nin eksikliği de samimiyet sorunu doğurdu.

Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nde anlaşmazlıklar çok yoğun. CHP, liderlik ve adaylık sorununu yakın zamanda çözebilecek gibi durmuyor. Yani Türkiye, siyaset açısından yoğun bir döneme giriyor ve özellikle sonbaharda işler iyice kızışacak.

Tabii vatandaşın ve siyasetin asıl sorunu hayat pahalılığı. İftar sofraları bu gerçeği daha da ön plana taşıdı.

AK Parti'nin en zor sınavı ekonomide olacak.



BARAJLAR DOLDU

Uzun yıllardır ilk defa barajlarımız yüzde 100 doldu.

Öyle ki sele sebep olmamaları için barajların zaman zaman suları boşaltılıyor.

Hayatımızda tanık olduğumuz yeni bir durum bu. Bunu da iyi gelişme olarak not düşelim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın