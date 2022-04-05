Büyük bir kayıp değil

Ethem Sancak'ın istifası da söyledikleri de aslında çok büyük bir anlam ifade etmiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bilindiği gibi uluslararası alanda kimliğini ve kişiliğini kanıtlamış biri.

Diplomaside altın çağımızı yaşadığımız bir dönemde yaptığı bu çıkışla Ethem Sancak kendini isteyerek veya istemeden AK Parti kervanını terk eden malum kişiliklerle birlikte konumlandırmış oldu.

Baktığınız zaman bu isimleri sırasıyla görürsünüz.

Mesela, Abdullah Gül'ün istifası AK Parti'den ne götürdü veya gerçekten istifa etti mi?

Ya da Ali Babacan yeni kurduğu partiyle kime ne katkıda bulunacak?



ERDOĞAN'I TARİH YAZACAK

Gördüğüm kadarıyla 21 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Tayyip Erdoğan'ın kimliği ve kişiliği üzerinde spekülasyon yapanların bir noktaya varmaları pek mümkün görünmüyor.

Gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle Türkiye'ye çağ atlatmış olan Tayyip Erdoğan'ı geleceğin tarih kitapları yazacak.

Düşünün ki Boğaz'ın altından İstanbul iki tünelle birbirine bağlı.

Sadece bunlar bile bir insanın nesiller boyu hatırlanması için yeterlidir.



MAKSADINI AŞAN AÇIKLAMALAR

Ethem Sancak olayını yeniden ele alırsak, ortada müthiş bir siyasi gaf var.

Maksadını aşan açıklamalar yapan Ethem Sancak, aslında gerçeğin tam tersini söylemiş. Ve sonuçta da kendini dışarıda buldu.

Her şeye rağmen zaten "dışarıda" olan diğerleri gibi alt oyma ve kuyu kazma faaliyetlerinde bulunacağını da zannetmiyorum.



UKRAYNA'DAN İBRET ALALIM

2023'e giden kritik yolda yanlış siyasi tercihlerin, ülkelerin ve toplumların başına ne tür belalar açabileceğini Ukrayna olayında gördük.

Bu kritik süreçte herkesin ağzından çıkanı kulağı duyması gerekir.

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