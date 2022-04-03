Alışılmış yeni durumlar

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın fiilen sona ermesi çok kısa zamanda mümkün olmayabilir.

İlgili tüm taraflar, bu sıcak savaşın şu ya da bu şekilde sona ermesinin yolunu aramaktalar. Ama bu iş kolay değil.

Çünkü küresel güçler, kaostan besleniyor ve bu ortamda servetlerine servet katıyor.



SÜREÇ RUSYA'NIN LEHİNE

Rusya'ya gelince... Rusya kendisini Ukrayna ile sıcak bir ihtilafın ortasına yerleştirdi. Rusya'nın askeri yapısında bu yeni duruma ilişkin değişimler var. Örneğin, dün iki general emekliye sevk edildi.

Bunun gibi Rusya'nın askeri yapısıyla ilgili spekülasyonlar çok fazla.

Galiba Rus ordusu sahiden tahmin edilenden daha uzun süre bu işle uğraştı ve hedefe öngörülen zamanda ulaşılamadı. Ancak sonuç yine de Rusya'nın lehine.



OLİGARKLAR ÇARKLARINI ÇEVİRİYOR

Savaşın başlangıcından bu yana Batı blokunda Rusya'ya karşı alınan tedbirler ve yaptırımlar havada kaldı. Örneğin, oligark denilen Rus zenginleri yeniden çarklarını çevirmeye başladılar.

Müdahale edilen Rus bankaları da yeniden devreye girdi. Çünkü Rusya, doğalgazı ancak ruble karşılığı Batı piyasalarına satacağını ilan etti. Bu da rublenin yükselmesine sebep oldu.

Bütün bu yaşananların sonucu, Türkiye'yi de etkileyen dünya çapındaki bir enflasyonist tırmanış oldu. Bunun önüne geçmek kısa sürede pek mümkün değil. Galiba bu düzene alışmak zorundayız. Türkiye'de iktidarın yaptığı olağanüstü yatırımları, olağanüstü fiyat artışları gölgeliyor. Ve bu durum sadece Türkiye'ye özgü değil. Enflasyon bütün dünyayı kavuruyor.



DAHA DA ZENGİNLEŞECEKLER

Bu yeni dünyada Rusya'nın oligarkları ve Batı'nın süper zenginleri daha da zengin olacak. Belki aralarına yenileri de katılacak. Çünkü fiyatlardaki anormal tırmanışlar özellikle bunlara yarıyor.

İngiltere'yi hatırlayalım... Kısa bir süre önce Başbakan Johnson, İngiltere'deki Rus oligarkların servetlerine el koymuştu. Ama İngiltere bu el konulandan katbekat fazlasını Rusya'ya ödemek zorunda olacak.

Demek ki yeni dünya düzeninde eski kavramlar artık raflık oluyor. Yani artık insanların yeni servet kapılarını zorlamasının zamanı geldi. Bunu Türkiye'de de hissediyoruz.



ERDOĞAN'IN POPÜLARİTESİ

Türkiye'de muhalefet ise HDP'den kendini ayrıştırmaya çalışmasıyla dikkati çekmekte. Bu konuda İYİ Parti öncelik kazanmış durumda. Bu arada CHP de hükümeti enflasyon yüzünden ağır biçimde eleştiriyor ve bu seçmen kitlelerinde çok tartışılıyor. Yani Türkiye'de siyaset gün geçtikçe ısınıyor.

Muhalefet, Cumhurbaşkanı'nın uluslararası popülaritesini unutturmak için elinden geleni yapıyor. Zamların olmadığı, piyasaların sakinleştiği günlere bir an önce dönmeyi umuyorum.

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