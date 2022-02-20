Erdoğan neden Afrika’da?

Ukrayna nedeniyle Rusya ile NATO arasında bir savaş çıkacağını bekleyenler tabii ki yanılıyorlar.

Donbass bölgesindeki çatışmalar bir savaş değil.

Ama bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin 7500 tane nükleer başlığı bulunduğu, Rusya'nın da aynı güce sahip olduğu biliniyor.

İngiltere, Fransa, İtalya, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler de sahip oldukları nükleer silah sayılarını açıkladılar.

Yani topyekûn bir savaş bekleyen az zekâlılar, işin çapının farkında değiller.

İyi ki Rusya'da Putin gibi aklı başında bir lider var.

Gerginlikleri Amerika'nın Biden'ına bırakmayacak kadar kafası çalışıyor.



AFRİKA AÇILIMI

Bize gelince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika açılımını sürdürüyor.

Afrika'ya yapacağı ziyarette Türk müteahhitlerinin inşa ettiği stadyumları açacak ve yeni Türk sefaretlerini hizmete sokacak.

Sonra da Türkiye'ye dönüp Çanakkale Köprüsü'nü hizmete açacak.

Bu dev köprü, Anadolu'nun coğrafi yapısını değiştirecek.

Bakarsınız bundan sonra da İstanbul'a sıra gelir ve Kanal İstanbul projesinin temeli atılır.



CHP'NİN UMURUNDA DEĞİL

CHP'li belediyelerin umurunda bile olmayan işler bunlar.

Adamlar sadece borç almayı ve devamlı suya zam yapmayı düşünüyor.

Şu seçim gelse de Türkiye'nin kaderi artık belirlense...

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