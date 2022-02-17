YÖK’ün devrimsel kararı

Dünyada baş döndürücü gelişmeler yaşanırken Türkiye'de hepimizin geleceğini ilgilendiren bir haber dikkatlerden kaçmış olabilir.

Buna göre YÖK Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar'ın YÖK Genel Kurulu'nda aldığı bir kararla artık 7 bölüm hariç üniversitelerin taban puanları olmayacak ve kontenjanları boş kalmayacak.



ABD'DE KİTLELERE AÇIK

Yani tıp, diş hekimliği, hukuk, eğitim, mühendislik, mimarlık ve eczacılık gibi dallar dışında Türk üniversiteleri artık taban puansız.

Olayın önemini anlayan Okan Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve aynı zamanda TOBB'un Yüksek Öğrenim Meclis Başkanı Bekir Okan, önceki gün verdiği demeçte YÖK'ün kararını bir devrim olarak niteledi.

Bilindiği gibi Amerika'da da kontenjan sınırı olmadan üniversiteler kitlelere açıktır.



TÜRKİYE ESKİSİNDEN FARKLI

Yeni Türkiye'nin eskisinden farkı bu.

Bu sayede teknoparklarımız eleman sıkıntısı çekmiyor.

Türkiye tarihinde ilk defa savunma sanayii dünya standartlarının üstüne taşındı.

En önemlisi de salgın hastalık döneminde açılan şehir hastanelerindeki doktorlar, Amerika'yı ve Avrupa'yı geride bırakan performans gösterdiler.



ÖĞRENCİLER AÇIKTA KALMAYACAK

Yaşadığımız zamanın kıymetini bilmeliyiz.

YÖK Başkanı Erol Özvar gibi değerli insanlar artık yönetimlerde ağırlık taşıyor.

Hayata atılmanın aşamasında olan gençlerin üzerindeki baskı ve stresi azaltacak, hayata adapte olmalarını kolaylaştıracak olan karar sayesinde üniversiteler boş ve öğrenciler açıkta kalmayacak.



KARAR YETİŞMİŞ İNSANLARDA

Yeni Türkiye'de eskisi gibi üç tane subay bir araya geldiği zaman Türkiye'nin eğitim, diplomasi, yönetim ve benzeri sorunları hakkında atıp tutamıyor.

Artık karar yetişmiş insanlarda ve demokraside.

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