Bir otomobilden çok öte

Türkiye'nin yarına dönük her projesi beni heyecanlandırır.

Aylardır konuşulup yazılan yerli elektrikli otomobil TOGG da bunlardan biri.

20. yüzyılı geride bırakmışız, uzay seyahatleri günlük gazete haberleri arasında.

Ayrıca uçan taksilerin provaları da Batı kentlerinde yapılmaya başlandı.

Türkiye de teknolojide boş durmuyor.

Bir süredir dünyaya yepyeni bir araç sunacağını söyleyerek TOGG'un tanıtımını yapıyor.



TEKNOLOJİ DEĞİŞTİ

Hayatımda ilk sahip olduğum otomobil, iki kapılı bir Anadol'du.

Tek kusuru karbüratörü delikti.

Bu yüzden arada bir yolda durarak karbüratörü çıkarıp silkelerdim.

Ne yazık ki piyasada yedeği yoktu.

İkinci otomobilim Renault 12'ydi. Mükemmeldi. Bütün Anadolu'yu onunla gezmiştim.

Renault 12'den TOGG'a çok şey değişti. Peki TOGG hayatımızda neyi değiştirecek?

Teknolojide baş döndürücü bir değişim yaşanırken yerli bir üretim olan TOGG, dünya otomotiv endüstrisini sarsacak mı?

Bunu hep birlikte göreceğiz.



SÜRE ÇOK UZAMASIN

Bu konudan sorumlu Bakan Varank önemli açıklamalar yapıyor.

Son olarak 2022'nin sonunda bu otomobilin piyasaya çıkacağını söyledi.

Türkiye yerli otomobil konusunda çok zaman kaybetti.

Artık yollarda TOGG modellerini görmek istiyoruz.

Önemli bir ihracat kalemi olarak yerli otomobile sahip olmak hakkımız.

Yerli otomobil konusunda Güney Kore modeli bir kez daha incelenmeli.

TOGG markası, Elon Musk gibi dünya devlerine şapka çıkartacak mı merakla bekliyoruz.

Yerli otomobil hassasiyeti çok anlamlı. Ama süreyi uzatmamakta da fayda var.

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