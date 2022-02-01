İmamoğlu ölçüyü kaçırdı

İşin ciddiyetini kaçırmamak bütün işlerde önemlidir.

Bir işi ne kadar sulandırırsanız o kadar kötü sonuç alırsınız.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bu göreve geldiğinden beri İstanbul'da işler sulandırılıyor.

Ne zaman bir problem yaşansa ya da doğadan gelen zorlayıcı bir durum olsa Ekrem İmamoğlu ortadan yok oluyor.

Konuştuğu zaman her şeyin daha iyi olacağından falan söz ediyor ama onun ilgi alanına giren İstanbul Belediyesi'nin halk hizmetlerinde her şey kötüye gidiyor.

Sonuçta galiba siyasette yüz göz olmak böyledir.

Yani İmamoğlu'nun söylediği hiçbir şeyi ciddiye almayacaksın ve onun görev alanına giren herhangi bir konuda ciddi hiçbir hizmet beklemeyeceksin.



EN KÖTÜ BAŞKAN

Elinizi vicdanınıza koyun, bunca yıldır İstanbul'da kaç tane belediye başkanı gördük, ama hiç böylesini görmedik.

Acaba bunun sebebi, İmamoğlu'nun HDP desteğiyle seçilmiş olması mı?

Ya da İmamoğlu'nun bundan sonra İstanbul Belediye Başkanlığı'nı bir ayrıntı gibi görüp kendini cumhurbaşkanı koltuğunda hissetmesi mi?

Yani durum ne ise İstanbulluların canına tak etti.

Ulaşım rezil, bozuk otobüsleri bıraktım taksi yok.

Kar yağdığı zaman yolları kim temizleyecek belli değil.

Belli olan bir şey var, o da balıkçıya gidip kalkan balığını kim mideye indirecek.



BU BÖYLE GİTMEZ

İşin tadı kaçıyor.

Bu böyle gitmez.

Bu laubaliliğin devlet yönetimine sirayet ettiğini düşünsenize...

Bakanlıklar belediye gibi olursa, cumhurbaşkanlığı makamı İBB Başkanı'na biraz benzese bu ülke nasıl yönetilebilir.

Siz de aynı fikirde değil misiniz?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın