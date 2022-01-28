Erdoğan mutlaka seçilmeli

Geride kalan karlı hava, siyaseti zehirledi.

Türk demokrasisinin en zayıf tarafı olan yetersiz muhalefet, bu vesileyle iyice ortaya çıktı.

Şu anda muhalefetten herhangi bir isim cumhurbaşkanlığına yakın olsa Türk toplumuna vaat edeceği bir proje var mı?

Sadece laf ve hakaret üretmekten oluşan bir siyaset tarzı, bu ülkenin yarınını karartmaz mı?



ÜLKE 'İSTEMEZÜK'ÇÜLERE BIRAKILAMAZ

Hepimiz biliyoruz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kafasında sayısız proje var.

Mesela, Kanal İstanbul bunlardan sadece bir tanesi.

Kanal İstanbul konusunda ise muhalefetin görüşü "istemezük"ten başka bir şey değil.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasete bakış açısı ise Amerika ile PKK'nın kaynaştığı bir yaklaşıma benziyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, Amerika'dan gelecek herhangi bir projeye hayır diyemez ki... Demedi ki...

İyi Parti derseniz, teröristbaşı Fetullah Gülen'den başka aklınıza hangi isim geliyor?

Böyle bir kargaşa ortamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı yeniden seçtirmek milli bir görevdir.

Eğer Türkiye'yi kararsızlıklara, beceriksizliklere ve küfürbazlıklara terk etmek istiyorsak ortada bol aday var.



CUMHUR İTTİFAKI GÜÇLENDİRİLMELİ

Bu arada bir şey vurgulamak istiyorum.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve MHP kadroları, en az AK Partililer kadar bu konuda bilinç sahibi.

Seçimler yaklaştıkça Cumhur İttifakı'nın güçlendirilmesi şarttır.

2023 sonrası kayıp bir Türkiye istemiyorsak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçilmesi için elimizden geleni yapmalıyız.

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