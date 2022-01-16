Şehitlerin öcü alınıyor

Türkiye şu anda güvenliği uğruna şehit olmuş kahramanların intikamını alıyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıkladığına göre hafta içinde yapılan operasyonlarda 44 terörist etkisiz kılındı.

Bu yeterli mi? Tabii ki değil. 1984 Eylül'ünden beri PKK terörü on binlerce kardeşimizi şehit etti.

Geçen hafta sınırda şehit olan 3 kahramanın hesabı da 44 teröristin etkisiz hale getirilmesiyle soruldu.



REZİL OLMANIZ KAÇINILMAZ

Türkiye'yi yönetmek veya Türkiye ile müttefik olmak çok açık şartlara bağlı.

Eğer yönetici olacaksanız, herhangi bir terör örgütüyle uzaktan yakından ilişkinizin bulunmaması şart. Bunu gizlerseniz ve teröristlerle siyasal işbirliğine girişirseniz sonunda rezil olmanız kaçınılmazdır.

Türkiye'nin sorunu tabii ki terör örgütü sayısının çokluğundan da kaynaklanıyor. Bunlara örnek FETÖ'yü gösterelim.

FETÖ, CIA destekli bir Amerikan istihbarat örgütü olabilir. Muhtemelen de öyledir.

Türkiye'nin meşru devlet yapısı içinde kendilerine çok uygun yerler de hazırlamışlardır. Bereket 15 Temmuz'da bunlar iyice açığa çıktı.

Türkiye'nin başının belalarının birisi de tabii ki PKK'dır. Yanına Amerikan destekli PYD örgütünün de katıldığı bu terörist girişim, sınırlarımızda bir devlet kurma çabasındadır.

Bu çabayı Amerika açıktan, çeşitli Avrupa devletleri ile İsrail de dolaylı biçimde destekliyorlar. Yani Türkiye'yi yönetecek kişiler bu açıdan da problemimizi çok iyi bilmelidirler.



TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI

Türkiye'nin içine döndüğünüz zaman bazı toplumsal oluşumlar, bu terörist örgütler tarafından rehin alınıyor.

Bir siyasi parti olan HDP'nin PKK ile ilişkisi bu açıdan dikkatle ele alınmalıdır.

Biz halk olarak devletin gücüne ve yönetimin kararlılığına inanıyoruz. İnanmak istemediğimiz, kendilerini meşru düzenin parçaları olarak gösteren kişi ve kurumların yeraltı örgütleriyle kaynaşmışlıklarıdır.

Sanırım devletin de, toplumun da tahammül sınırı artık zorlanmaktadır.

Neticede, Milli Savunma Bakanı Akar, 3 şehidimize karşı 44 teröristin yok edildiği haberini vererek bizi daha iyimser günlere taşıdı.

Dilerim bu iyimserliğimiz hep devam eder.

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