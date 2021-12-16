Yeni dostluklar kuruluyor

Amerika, Çin ve Rusya arasında "dünya savaşı" gibi bir şey beklerken tam tersine yaygın ittifaklar oluşmaya başladı.

Dubai'den Türkiye'ye yapılan ziyareti hatırlıyorsunuz.

16 milyar dolar yatırımla gelmişlerdi.

Önceki gün de İsrail'in yeni başbakanı, Dubai'ye gitti.

Ve o Dubai'ye giderken İsrail askerleri yine Filistinlileri öldürüyordu.



ERDOĞAN'IN ZİYARETİ

Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şubat ayında Dubai'ye yapacağı ziyareti herkes merakla bekliyor.

Çünkü söylentilere göre, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin azmettiricisi olan Suudi Arabistan veliahtı da Erdoğan'ın gittiği sırada Dubai'de olacakmış.

Yani Suudiler, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Suudi Arabistan veliahtını affetmesini bekliyorlar.

Bir diğer sıcak gelişme de Putin'in mimarı olduğu Azeri-Ermeni barışıdır.

İki ülkenin liderleri buluşup çözümler üretmeye başladılar.

Devreye Türkiye'nin de hemen girmesi bekleniyor.



TERÖRE TAVİZ YOK

Bu arada Türkiye, Libya ile daha derin ilişkiler kurmaya başladı.

"Doğu Akdeniz Türk'tür" ilkesi artık bir hayal değil. Ancak Fransa'nın "teneke Napolyon"u Macron bu işlere çok sinirleniyor.

Onun gibi Yunanistan da Türkiye'nin attığı her adıma nefret kusuyor.

Bir başka büyük gelişme de biliyorsunuz Türkçe konuşan devletler arasında yaşanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa süre önce Türkmenistan'daydı. Orada yeni anlaşmalar imzaladı.

Şu anda Türkiye'nin başını en fazla ağrıtan olay, Suriye kaynaklı PKK/PYD terörüdür.

Ancak Milli Savunma Bakanı'nın da açıkladığı gibi bu konuda Türkiye'nin vereceği en ufak bir taviz yoktur.

Olsa olsa Amerika'yla ilişkiler biraz daha bozulur.

Kısacası, izlenecek çok olay var. Ve bu, yepyeni bir dünya.

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