Kendimize güveniyoruz

Döviz kurlarındaki artış, bundan zarar edenlerin feryadına sebep oldu. Ama bundan kazananlar da mevcut.

Mesela, Türk vatandaşlarının bankalarda 300 milyar dolar mevduatı var.

Bunun gibi yıllardır tasarruflarını, yatırımlarını dolara bağlayıp İsviçre bankalarında değerlendirenler de bulunuyor.

Bunun yanında inşaat fiyatlarına bir bakın bakalım, Türkler yakın tarihte acaba milyon dolarlarla ölçülen emlak satışları yaptılar mı?

Yazın Bodrum gibi, Marmaris gibi tatil mekânlarındaki emlak fiyatları, kira rakamları kafanızı hiç karıştırmadı mı?



TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE

Sonunda her şey tabii ki rayına oturacak.

Yani bir avuç spekülatörün, 84 milyonluk Türkiye'yi tuş etmesi mümkün değildir.

Bütün bunlardan konuşurken aklıma Gaziantep'in örnek müteşebbisi Bekir Okan geldi.

Dün Bekir Okan'ın iş hayatındaki 50. yıldönümüydü.

Bu vesileyle Okan Üniversitesi'nde yapılan toplantıda Fazıl Say da bir konser verdi.

Bekir Okan'ın hayatını takip ettiğiniz takdirde Turgut Özal reformlarının izini doğru kovalayanların nerelere vardığını görürsünüz.

Kendi adını taşıyan bir üniversite, aynı üniversitenin tıp fakültesine bağlı muhteşem bir hastane, bir dişçilik okulu, tatil köyleri, Trakya'da geniş hayvancılık yatırımları ve Amerika'da gayrimenkul yatırımları...

Bir hemşerim olarak Bekir Okan'ın başarılarıyla tabii ki iftar ediyorum.



DOLAR HİZAYA GELECEK

Ancak Bekir Okan, Türkiye'de tek başına değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devamlı açıkladığı gibi 202 tane üniversitemiz var.

Bunun yanında yıllardır kırılamayan ihracat rekorlarını kırıyoruz.

Türkiye savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 80 civarında.

Yani sonunda bu dolar da hizaya gelecektir.

Zaten defalarca gelmedi mi?

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