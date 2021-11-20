Yavaş yavaş uyanıyoruz

Meğer evrenin en büyük tiyatro sahnesi dünyaymış. Herkes rol yapıyor, kimse göründüğü gibi olmuyormuş.

Şu Türkiye ile Amerika ilişkilerine bakın. Rusya'dan S-400 aldık diye Amerika, Türkiye'yi neredeyse cezalandıracak.

F-35'leri almak için ödediğimiz 1 milyar 400 milyon doları geri vermiyorlar.

Zaten kullandığımız F-16'ların yenilerini vermedikleri gibi F-16 modernizasyon çalışmalarında da bizi dışarıda tutmaya çalışıyorlar.



ABD-RUSYA İLİŞKİSİ

Bu kadar katı tutumuyla Amerika, acaba Rusya'yla ticaret yapıyor mu?

Bunun cevabı da ortaya çıktı. Rusya'nın en fazla silah sattığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'ymiş.

Bu silahların arasında füze parçaları var, Rus tabancaları var, milyonlarca mermi var. Yani Amerika, Rusya'nın askeri ticaret ortağı.

Aynı şekilde Fransa, Almanya, Romanya gibi NATO ülkeleri de Rusya'yla büyük askeri ticaret yapıyor.

Mesela Afrika ülkesi Cezayir'in yıllık silah alımı sadece Rusya'dan 1 milyar dolar. Bunun dışında biliyoruz ki Hindistan şu anda 5 tane S-400 sistemi satın almak üzere görüşmeler yapıyor.



DIŞ POLİTİKA GERÇEKLERİ

Bu gerçekleri bilirken acaba nasıl davranmalıyız? Yani Türkiye'ye fırça atan, cezalandıran Amerika'nın aynaya bakması çok doğru olmaz mı?

Ayrıca bir diğer evrensel gerçek var. Amerika, Rusya'sız yapamıyor. Zaten zamanında çok büyük bir satın alma yapmışlar ve Alaska'yı Rusya'dan alıp Amerika'ya katmışlardı. Demek o sadece bir başlangıçmış.

Şimdi biz Türkiye olarak eskisinden daha bilinçli ve daha akıllıyız.

Moskova ile Ankara ilişkileri, Ankara ile Washington ilişkileri kadar yakın.

Türkiye eski Sovyet toprakları üzerindeki Türk cumhuriyetleri ile stratejik ilişkiler kurmaya başladı.

Kısacası NATO, eski NATO değil. Çünkü NATO aynı anda Yunanistan'ı silahlandırıp Türkiye'yi hedef gösteriyor ya da Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne milyarlarca dolar aktarıyor.

Demek ki dış politika, rüya görmeye değil gerçekleri görmeye dayanıyor.

Türkiye de bunu fazlasıyla yapmaya başladı.

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