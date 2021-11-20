20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Yavaş yavaş uyanıyoruz
MEHMET BARLAS
Yavaş yavaş uyanıyoruz

Yavaş yavaş uyanıyoruz

20.11.2021, Cumartesi
Meğer evrenin en büyük tiyatro sahnesi dünyaymış. Herkes rol yapıyor, kimse göründüğü gibi olmuyormuş.
Şu Türkiye ile Amerika ilişkilerine bakın. Rusya'dan S-400 aldık diye Amerika, Türkiye'yi neredeyse cezalandıracak.
F-35'leri almak için ödediğimiz 1 milyar 400 milyon doları geri vermiyorlar.
Zaten kullandığımız F-16'ların yenilerini vermedikleri gibi F-16 modernizasyon çalışmalarında da bizi dışarıda tutmaya çalışıyorlar.

ABD-RUSYA İLİŞKİSİ
Bu kadar katı tutumuyla Amerika, acaba Rusya'yla ticaret yapıyor mu?
Bunun cevabı da ortaya çıktı. Rusya'nın en fazla silah sattığı ülke Amerika Birleşik Devletleri'ymiş.
Bu silahların arasında füze parçaları var, Rus tabancaları var, milyonlarca mermi var. Yani Amerika, Rusya'nın askeri ticaret ortağı.
Aynı şekilde Fransa, Almanya, Romanya gibi NATO ülkeleri de Rusya'yla büyük askeri ticaret yapıyor.
Mesela Afrika ülkesi Cezayir'in yıllık silah alımı sadece Rusya'dan 1 milyar dolar. Bunun dışında biliyoruz ki Hindistan şu anda 5 tane S-400 sistemi satın almak üzere görüşmeler yapıyor.

DIŞ POLİTİKA GERÇEKLERİ
Bu gerçekleri bilirken acaba nasıl davranmalıyız? Yani Türkiye'ye fırça atan, cezalandıran Amerika'nın aynaya bakması çok doğru olmaz mı?
Ayrıca bir diğer evrensel gerçek var. Amerika, Rusya'sız yapamıyor. Zaten zamanında çok büyük bir satın alma yapmışlar ve Alaska'yı Rusya'dan alıp Amerika'ya katmışlardı. Demek o sadece bir başlangıçmış.
Şimdi biz Türkiye olarak eskisinden daha bilinçli ve daha akıllıyız.
Moskova ile Ankara ilişkileri, Ankara ile Washington ilişkileri kadar yakın.
Türkiye eski Sovyet toprakları üzerindeki Türk cumhuriyetleri ile stratejik ilişkiler kurmaya başladı.
Kısacası NATO, eski NATO değil. Çünkü NATO aynı anda Yunanistan'ı silahlandırıp Türkiye'yi hedef gösteriyor ya da Suriye'deki PKK/YPG terör örgütüne milyarlarca dolar aktarıyor.
Demek ki dış politika, rüya görmeye değil gerçekleri görmeye dayanıyor.
Türkiye de bunu fazlasıyla yapmaya başladı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Kime inanalım? 19.11.2021 Cuma
İşin tadı kaçıyor 18.11.2021 Perşembe
Vicdan demokrasinin temelidir 17.11.2021 Çarşamba
Kılıçdaroğlu Amerika’ya FETÖ Türkiye’ye 16.11.2021 Salı
Erdoğan ve Bahçeli birlikteliği 15.11.2021 Pazartesi
Tokayev, Menderes’i hatırlattı 14.11.2021 Pazar
İmamoğlu için büyük fırsat 13.11.2021 Cumartesi
Erdoğan yeniden seçilmeli 12.11.2021 Cuma
Yalancılar, küfürbazlar ve PKK’cılar için 11.11.2021 Perşembe
Hainleri de besliyoruz 10.11.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA