Hainleri de besliyoruz

Demokratik siyaset hayatımızda bir anormallik var. Bunu İYİ Partili bir milletvekilinin, bir şehit yakınına küfretmesiyle daha iyi anladık. Aslında bu durum ne akla ne de mantığa sığar. Çünkü milletvekilleri, temsil ettikleri ulusun üstün değerlerini kamuoyuna taşırlar. Oysa burada bir milletvekili, üstün değerleri değil aşağılık davranışları mesleğinin parçası haline getiriyor.



UTANMASI VARSA İSTİFA EDER

Her meslekte olduğu gibi politikacılıkta da öfkelenmek, hatta hakaret etmek mümkündür. Ancak biliyoruz ki, gelişmiş ülkelerin hukukunda hakaret etmek tazminatı, hatta cezayı gerektiren bir suçtur. Ama gördüğümüz kadarıyla İYİ Partili küfürbazın davranışı sadece ağızlara sakız oluyor; ne ceza var ne de bir müeyyide uygulanıyor. Doğal olan, bu adamın partisinden ihraç edilmesi değil midir? Eğer vicdanı ve utanma duygusu varsa milletvekilliğinden de istifa eder.

Gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar bu yönde bir gelişme yok. Biz Türkiye olarak siyasette ve toplumsal hayatta rol alan isimlerin davranışlarını mutlaka değerlendirmeliyiz. Örneğin, Pensilvanya'da Amerikan himayesinde yaşayan Fetullah Gülen, Türkiye için ne düşünüyor? Aslında ne düşündüğüne değil ne yaptığına bakmak daha akılcıdır. Bu kişi Türkiye'nin istikrarına sürekli sabotaj yapıyor. CIA'dan aldığı destekle Türk yargısına, Türk ordusuna, Türk güvenlik güçlerine sürekli istikrarsızlık pompalıyor.

Şimdi durup düşünelim, bir şehit yakınına küfreden adam mı yoksa Fetullah Gülen mi daha fazla suçlu? Yani sonuçta bazılarımıza göre bu milletvekilini istifa ettirmek bir çıkar yol. Peki ya Fetullah Gülen'e ne yapacağız? Bu zat var olduğu sürece Türk yargısı, Türk polisi, Türk askeri rahat bırakılacak mı?



TÜRKİYE DÜŞMANLARININ LİSTESİ

İşte böyle açmazlarımız var. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra düşmanla işbirliği yapan bazı Osmanlılar, 150'likler diye listelenmiş ve sınırdışı edilmişlerdi. Acaba yine böyle bir liste mi yapalım? Mesela, Türkiye'yi hedef alan PKK terörizmine karşı sempatik davranan milletvekilleri 150'lik olmaya müstahak değiller midir?

Kısacası, toplumsal hayatımızda rol alan ve açık açık Türkiye'nin iyiliği değil, kötülüğü için uğraşan isimlerin bir listesini yapsak acaba 150'den fazla mıdırlar?

Bunlar hem topluma kötümserlik saçıyor hem de Türkiye'nin moralini bozuyorlar. Türkiye'nin düşmanları ile dostları aynı anda sanki kucak kucağa yaşamaktalar. Bu konuda eskisinden farklı davranmanın zamanı gelmiştir.

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