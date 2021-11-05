Cumhurbaşkanı’nın sağlığı

Türkiye'de iktidar çok hazırlıklı şekilde 2023 seçimleri için düğmeye bastı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün Turkuvaz Medya'ya gönderdiği mesajda, seçim hazırlıklarının ipuçları fazlasıyla vardı.

Erdoğan'ın hedefleri arasında çift haneli kalkınma, 200 milyar doları çok aşan ihracat da var.

Bu arada hepimizin şikâyet ettiği enerji fiyatlarının tahlilini de yaptı ve devletin büyük ölçüde fiyatları sübvanse ettiğini açıkladı.



İLHAM NEREDEN GELDİ?

Burada önemli olan, iktidarın hazırlıklarından çok muhalefetteki kafa karışıklığıdır.

Örneğin, Kemal Kılıçdaroğlu dün ne dediyse bugün tam tersini hiç sıkılmadan söyleyebiliyor.

Aynı şekilde milliyetçi geçinen İYİ Parti'nin Başkanı Akşener, hık mık ederek Cumhuriyet Halk Partisi'nin PKK, PYD ve HDP ile yakınlığını örtmeye çalışıyor.

Aslında bütün bunlara alıştık. Ve hâlâ Deniz Baykal'ın yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nu kimin getirdiğini tam olarak teşhis edemedik.

Veya Meral Akşener'e, MHP'yi bölecek bir parti kurdurma ilhamının FETÖ'den mi geldiğini tam kanıtlayamadık.



ÇAKALLARA DİKKAT!

Bu arada daha ciddi bir durum çıktı. Kendilerini siyaset heveslisi gibi gösteren bazı çakallar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığı ve hayatı üzerinde sosyal medyada spekülasyon yapmaya başladılar. Bu durum utanç ötesidir.

Ayrıca bu çakallar, Türkiye'nin geçmişte yaşadıklarını hiç bilmiyorlar. Düşünün ki bugün birileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ne kadar nefret ediyorsa, aynı durum 1950'li yıllarda Adnan Menderes için de söz konusuydu. Ama kimse onu seçimle yenemedi.

Menderes, Londra'ya Kıbrıs zirvesi için giderken uçağı düştü. O günün çakalları çok sevindiler ama Menderes kazadan sağ kurtuldu.

Sonunda hepimizi rezil eden bir durum çıktı ortaya. Türkiye'de darbeciler, Adnan Menderes'i idam ettiler ve Türkiye en az 30 yıl geriye gitti.

Türkiye'nin bugününü, siyasetini değerlendirirken çakallıkları devre dışı bırakmaya çalışmalıyız.

Bunlar sadece kendilerine değil, tüm ülkeye kötülük yapıyorlar.

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