30 Ekim 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Mehmet Barlas Ölçüsüz rekabetler
MEHMET BARLAS
Ölçüsüz rekabetler

Ölçüsüz rekabetler

30.10.2021, Cumartesi
Cumhuriyetimizin yıldönümünde hem Ankara'da hem İstanbul'da Atatürk'ün adını ebedileştirecek yapılar hizmete açılıyor.
İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi, gerçekten hepimiz için çok önemli anılar içeriyor.
İstanbul'da üniversiteye başladığım yıldan itibaren her pazar hiç kaçırmadan Nevzad Atlığ yönetimindeki klasik koro konserlerine gittim.
Bu sayede Türk kültürünün özüne indim.
Dede Efendi'yi de, Hacı Arif Bey'i de yakından tanıdım.

ABD, TERÖRÜ DESTEKLİYOR
Yalnız unutmamamız gereken bir şey var.
Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak dünyaya varlığımızı kanıtlamaya çalışırken haksız rekabetlerle karşı karşıyayız.
Mesela, İstanbul'daki Atatürk Kültür Merkezi 2 milyar TL'ye mal oldu.
Düşünün ki Amerika'nın şimdiki başkanı Biden, kendisine yönelen eleştirileri susturmak için 1.7 trilyon dolar harcıyor. Yani böyle bir haksız rekabet düşünebiliyor musunuz?
Yeteneksiz, iddiasız ve emeklilik yaşı gelmiş bir Amerikan siyasetçisi, bir kalemde 1.7 trilyon dolar harcayabiliyor.
Ve bu adam, Türkiye'de terörizmin kaynağı olan PKK ve PYD'ye bir kalemde 160 milyon dolarlık silah verebiliyor.

BAŞARMAK ZORUNDAYIZ
Biz Türkler, vatanımızı sevdiğimiz kadar dünyadaki yerimizi de çok iyi bilmeliyiz.
Kimin dost, kimin düşman olduğunu bilmek çok önemlidir.
İşin kötüsü, dost olmayanlar bizim içimizde de var.
Bu son tezkere tartışması, acı gerçeği bir kere daha ön plana çıkardı.
Biz Türkler, bazı Türklere rağmen başarmak zorundayız.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hem şanslıyız hem bilinçliyiz 29.10.2021 Cuma
CHP, HDP, PKK, PYD işbirliği 28.10.2021 Perşembe
Kraliçe, Erdoğan’dan daha kıdemli! 27.10.2021 Çarşamba
Dünün Türkiye’si bugünün Sudan’ı 26.10.2021 Salı
Açıklamanın zamanıdır 25.10.2021 Pazartesi
Gülümsemeye çalışmalıyız 24.10.2021 Pazar
Putin de ‘Dünya değişti’ diyor 23.10.2021 Cumartesi
Rusya da NATO’ya girmeli 22.10.2021 Cuma
Irak ve Suriye’de harekât 21.10.2021 Perşembe
Artık Afrika’da varız 20.10.2021 Çarşamba
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA