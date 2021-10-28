CHP, HDP, PKK, PYD işbirliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Irak ve Suriye'deki terörle mücadele için görevlendirdiği askerlere ilişkin tezkereye CHP'nin ve HDP'nin "hayır" demesi çarpıcı bir olaydır. Çünkü bildiğiniz gibi konu bir yabancı ülkede toprak almak ya da yayılma politikası izlemek değildir. Olay doğrudan doğruya Türkiye'yi hedef alan terörist saldırılara kuvvetle müdahale edip bunları sonlandırmaktır.

Bu noktada ciddi bir tartışma konusu gündeme geliyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP, terörizmle mücadeleden yana değil mi? Ya da bu iki siyasi partinin görevlileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin aleyhindeki durumlarda mutlu mu oluyorlar?

Peki bu durumda ne yapacağız? CHP ve HDP mensuplarından bazı şeyleri gizlememiz mi gerekiyor? Bunlar müdahaleye karşı olduklarına göre PKK'dan, PYD'den ve YPG'den yana insanlar mı? Bir başka deyişle, TBMM içinde Türkiye düşmanlarına yer veriyor ve onları maaşa mı bağlıyoruz?



ÜLKENİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ

Türkiye tarihinde yurtdışına asker gönderme olayı ilk değil. 1950'de bir tugay askeri Kore'ye göndermiştik. Oradaki tartışma, iktidardaki Demokrat Parti'nin aceleciliğinden kaynaklanmıştı. Çünkü Demokrat Partili Bakanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararını beklemeden Kore'ye asker gönderme kararı almıştı. Yani Anayasa'ya aykırı bir durum vardı ve bu tartışılmıştı.

Şimdi durum çok farklı. Türkiye'nin 15'i aşkın ülkede askeri gücü var. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisi kararıyla gönderildi.

Son kabul edilen iki tezkere ise doğrudan doğruya ülkenin güvenliğiyle ilgili. Burada CHP ve HDP'nin PKK'nın çıkarları yanında yer almaları, Türk siyasal sistemini altüst edecektir.



DÜŞMANIN TEMSİLCİLERİ Mİ?

Bilemiyorum, bundan sonra Türkiye'nin askeri sırları CHP ve HDP'den nasıl gizlenecektir?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonlarda düşman güçlerin temsilcileri olarak mı yer alacaklar?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tezkereye hayır kararı alırken kimlerle danışmış, hangi güçlerden talimat almıştır?

Zor bir döneme giriyoruz. Irak ve Suriye'deki güçlerimizin başarısı, Türkiye'nin de başarısı olacaktır. Ama güçlerimiz başarılı oldukça CHP ve HDP mateme mi gireceklerdir?

Kısacası, kafalarımız çok karıştı.

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