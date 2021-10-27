Kraliçe, Erdoğan’dan daha kıdemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamalar Siyasal Bilgiler'de ders olacak nitelikteydi. Çok önemli şeyler vurguladı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu anda en deneyimli lider. Yani çok irdelersek belki İngiltere Kraliçesi onu solda bırakır ama Erdoğan'ın liderliği sırasında üstesinden geldiği krizler kraliçenin aklına bile gelmez.

Örneğin, 17-25 Aralık polis darbe teşebbüsü, Gezi Parkı kalkışması, 15 Temmuz darbe girişimi ve daha birçok komplolar, sonunda 11 Batılı ülkenin adalet darbesi yapmasına kadar dayanmadı mı?



MUHALEFET DE DERS ALMALI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu son darbe girişimini de ustaca bertaraf etti.

Şimdi artık başta Amerika olmak üzere Batılı ülkeler, Türkiye'ye rest çekmenin bir sonuç getirmeyeceğini biliyorlar.

Dilerim Amerika'nın ya da diğer ülkelerin aldığı dersin muhalefete de yansımaları olmuştur.

Belki Cumhuriyet Halk Partisi ya da HDP, bundan sonra Türkiyeli gibi davranırlar.

Şunu bilelim ki dünya bir kurtlar sofrasına benziyor.

Düşünün ki Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Suudi Arabistanlı suikastçılar, İstanbul'da Amerikalı bir gazeteciyi katlettiler.

Ve bunun hesabı hâlâ Suudi Arabistan'dan sorulamadı.

Geçen gün de bir Suudi yetkili, Amerikan medyasına verdiği demeçte, şimdiki Veliaht Prens Selman'ın eski kralı zehirlemeyi planladığını anlattı.

Buna göre veliaht, Rusya'dan zehirli bir yüzük alıp eski kralın elini sıkmayı ve böylece babasını kral yapmayı planlıyormuş.



HEPİMİZİN BAŞARISI

Daha önce de söylediğim gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çeşit durumlarla kim bilir kaç defa karşılaştı?

Onun hayatını hedef alan kim bilir kaç girişim oldu?

Neticede Erdoğan'ın cumhurbaşkanı yaptığı, başbakan yaptığı, ekonomiden sorumlu bakan yaptığı kişiler şimdi onu devirmek için uğraşıyor.

Kısacası, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hayatı şu anda heyecanlı bir kitap olabilir.

Onun başarısı ise hepimizin başarısı demektir.

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