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MEHMET BARLAS
Erdoğan ve Guterres uyardı

Erdoğan ve Guterres uyardı

23.09.2021, Perşembe
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle iki önemli isim dünyaya önemli mesajlar verdi. Bu isimlerden birincisi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dı. Erdoğan'ın mesajlarının özünü şöyle verebiliriz:
"Yeni göç dalgalarını karşılamaya ne gücümüz ne de imkânımız vardır."
"İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü destekliyoruz."
"Kıbrıs'ta artık Türk varlığı her açıdan kabul edilmelidir. Bu şekilde Kıbrıs bırakılamaz."

HİÇ AŞI OLAMAYANLAR VAR
Tayyip Erdoğan'dan başka Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de çok önemli mesajlar verdi. Mesela "Uçurumun kenarındayız. Tehlike çanlarını çalmak için buradayım" diyerek uyarılarına başladı.
Guterres, "Milyonlar açken milyarderler zevk için uzaya gidiyorlar" dedi. Amerikan-Çin anlaşmazlığının felaketle bitebileceğine de değinen Guterres, "Dünyada Kovid-19'a karşı üretilen aşıların çöplüklerden toplandığı bir dönemde Afrikalıların yüzde 90'dan fazlasının hiç aşısı yok" dedi.
Türkevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da buluşan Guterres'e göre dijital veriler, yeni dünyadaki en büyük güvensizlik kaynağı.

MUHALEFETTEN KISIR GÜNDEM
Görüldüğü gibi dünyada gerçekten çok önemli siyasal ve toplumsal sorunlar var. Bilinçli devlet adamları bu konuları sürekli gündeme getiriyor. Ve dünya halklarını uyarıyorlar. Ancak bütün siyasetçiler aynı düzeyde değil. Örneğin, bizdeki muhalefet sözcülerinin takıldıkları konulara ve kısır gündemlere bakınca işimizin kolay olmadığını görüyoruz.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yeniden bilinçlenmemize sebep olduğu için hayırlı bir toplantıydı.
Bizim çözümsüz gibi görünen terörle mücadele sorunumuz ne yazık ki özellikle CHP tarafından HDP'yi haklı görür gibi yorumlanıyor. Aynı şekilde Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki haklarını da muhalefet, Yunanistan açısından görmeye çalışıyor.
Dilerim, Birleşmiş Milletler'in bundan sonraki genel kuruluna bizim muhalefetten de doğru mesajlar gider.
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