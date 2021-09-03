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Haberler Mehmet Barlas Heyecanlandıran rakamlarla Türkiye büyüyor
MEHMET BARLAS
Heyecanlandıran rakamlarla Türkiye büyüyor

Heyecanlandıran rakamlarla Türkiye büyüyor

03.09.2021, Cuma
Hepimizi heyecanlandıran rakamlar var.
Ağustos ayında ihracat % 52 artmış, yani 19 milyar dolara ulaşmış.
Bu demektir ki yıllık ihracat 207 milyar dolar oldu.
Bir diğer heyecan veren rakam da 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini.
Eğer bu rakam yüzde 8.50'ye ulaşırsa dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ülkesi oluruz.
Buna benzer rakamlar ve yatırım hedefleri sürekli açıklanıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasında ele aldığı konular bunlar.
Sanki bir yarış var ve AK Parti iktidarı bu yarışı kazanmak için her şeyi yapıyor.

SİYASETİN YARISI TOPAL
Gelgelelim muhalefete... Onlarda hizmete dönük bir yarış olmadığı kesin.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetim kadrolarını büyüme rakamları falan hiç ilgilendirmiyor.
Onlar için önemli olan, 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı kaç tane aday çıkaracaklarını saptamak.
Seçimi kazanırlarsa Türkiye coğrafyasının neresinde neyi inşa edeceklerini hiç bilmiyoruz.
Buna karşı mesela ellerinde tuttukları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iflaslar birbirini kovalıyor.
Kısacası, rekabetsiz, yarışmasız bir demokrasi bu.
Bunun sonunda Türkiye eskisi gibi bunalımlı, batak günlere döner mi, bilemiyorum.
Ama bir gerçek var ki, Türk siyasetinin yarısı topal.
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