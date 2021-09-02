Uzun bir aradan sonra çocuklarımız yeniden yüz yüze eğitime başlıyor.

Bu süreç tabii ki endişelerle, hatta korkularla dolu olacak.

Bütün çalışmalara rağmen Kovid denilen virüsün bütün özelliklerini bilmiyoruz.

Örneğin, çocuklarda ne gibi izler bırakacağı saptanamadı.

Ama bilinen bir şey var ki, Kovid-19 çocukları değil büyükleri tehdit ediyor.

Ölüm sayılarından da bunu anlamak mümkün.



Bugünler de geçecek

Yüz yüze eğitim başlarken bu işten sorumlu olanların, çocuklara eziyet etmemesini öneririz.

Maske taktırmaya ve aşı yapmaya zorlamak veya her fırsatta PCR testi istemek, çocuklara da velilerine de eziyettir.

Bu arada geniş tartışmalara neden olan aşı olayı henüz tam aydınlığa kavuşmadı.

Bilinen bir şey var; aşı tekellerini ellerinde tutan şirketler anormal zenginleşti.

Bu arada dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de de aşı tedariki için önemli bütçeler harcanıyor.

Evet bu süreç de sona erecek.

Dilerim az kayıpla çıkarız ve çocuklarımızı daha fazla sıkıntıya sokmadan eksik kaldıkları eğitimlerini tamamlarız.

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İNCİ ÇAYIRLI ARTIK YOK

Türkiye'de kadın sesi denilince akla gelen isimlerin başında İnci Çayırlı yer alıyordu.

Bu dünyada İnci Çayırlı'nın var olmadığını bilerek onu dinleseniz bile yine de âşık olursunuz.

Kadın seslerini şöyle bir saymaya kalksanız aklınıza önce Safiye Ayla, arkasından Sabite Tur Gülerman, Hamiyet Yüceses, Mediha Demirkıran ve Tülin Korman gibi isimler gelir.

Genç kuşaklar dilerim İnci Çayırlı'ların bıraktığı boşluğu doldururlar, ama onun sesi sonsuza kadar kulağımızda kalacak.