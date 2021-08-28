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Haberler Mehmet Barlas Amerikan yakın tarihinin en problemli günlerinden birini yaşıyoruz
MEHMET BARLAS
Amerikan yakın tarihinin en problemli günlerinden birini yaşıyoruz

Amerikan yakın tarihinin en problemli günlerinden birini yaşıyoruz

28.08.2021, Cumartesi
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Afganistan konusunda aldığı karar, sonunda 13 Amerikan askerinin öldürülmesine dayandı.
Başkanlık sözcüsünün açıkladığına göre Amerika, Afganistan'dan ayrılırken Taliban'a 85 milyar dolarlık silah bıraktı.
Verilen bilgilere baktığınız zaman Taliban'ın Asya'da en fazla savaş uçağına, helikoptere ve ağır silahlara sahip olduğunu anlıyorsunuz.
Buna benzer bir fiyasko, eski Başkan Johnson zamanında yaşanmıştı.
Kennedy öldürüldükten sonra yerine geçen Johnson, hukuk reformunu gerçekleştirmiş ancak kendini Vietnam Savaşı'na kaptırmıştı.
Vietnam'da Amerika 2 bin uçak, 2 bin 500 helikopter ve 100 bini aşkın insan kaybetti.
Sonuçta Johnson hem Vietnam'ı terk etti hem de yeniden başkan adayı olmadı.
Şimdi sıra Joe Biden'da.
Eğer Demokrat Parti sözcülerine bakarsanız, sonunda Biden'ın görevden alınması kaçınılmaz olacak.
Bu arada Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Joe Biden'dan da kötü bir politikacı olduğu iddia ediliyor.

NATO PROJESİ
Bütün bu durumların bizi ilgilendiren yanına gelince...
Geçenlerde de yazmıştık, Afganistan da Taliban da birer NATO projesidir.
Bir NATO ülkesi olan Türkiye, Afganistan'a büyük yatırımlar yapmıştır.
Nitekim bugün Afganistan'daki Türk askerlerini geri getiriyoruz.
İş Amerika'ya kalsaydı bugün havalimanının ve Kâbil'in güvenliği Türkiye'den sorulacaktı.
Bütün bunlar bize ders olsun.
Amerika'nın her dediği akıllıca ve her Amerikan kararı Türkiye'nin lehine değildir.
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