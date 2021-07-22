Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yoğun gündemi muhalefeti şaşırtıyor mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemini oluşturan konuları irdelediğiniz zaman doğal olarak bir gündem yığılmasını gözlemleyebilirsiniz. Bu gündem maddeleri arasında Türkiye'nin geleceğini ilgilendiren dramatik gelişmeler yanında, hemen her gün yer alan güncel gelişmeler de vardır.



ÖNEMLİ MADDELER

Ancak Cumhurbaşkanı'nın çok önemli gördüğü gündem maddeleri ile muhalefetin önem verdikleri pek aynı değildir. Örneğin, Kanal İstanbul veya Çanakkale Köprüsü benzeri projeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan için var olmak ya da olmamak gibidir... Ama muhalefet mesela Kanal İstanbul'u yok sayıyor.

2023 Cumhurbaşkanı seçimi yaklaştıkça, bugünden kırılmalarının sayısı çok artacaktır.



GEÇMİŞE BAKIŞ

Geçmişte cumhurbaşkanı veya başbakan olarak Türkiye'nin sorumluluğunu taşıyan isimlerin bugünlere bıraktıkları çözümsüzlükleri düşünürseniz, gündeme sahip olmak ile o gündemi çözüme kavuşturmanın farklı şeyler olduğunu görürsünüz. Örneğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hafta yoğun biçimde gündemine aldığı Kıbrıs da, Avrupa Birliği üyeliği de çözümsüz biçimde bugünlere aktarılmadılar mı? Ya da 1947 Paris Antlaşması sırasında Tayyip Erdoğan cumhurbaşkanı olsaydı, 12 Adalar'ın tartışılmadan Yunanistan'a verilmesine razı olmazdık.



HAYATİ MESELELER

Sonuçta Cumhurbaşkanı da, muhalefet sözcüleri de gündemlerini yeniden değerlendirmelidirler. Bütün gündem maddeleri Türkiye için ölüm kalım meselesi niteliğinde değildir. Ama FETÖ gibi, PKK/PYD gibi sorunların kaderi herhalde Amerika'ya bırakılmamalıdır.

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